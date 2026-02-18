България изнася по-малко, но по-скъпо вино

Въпреки че износът на вино от България е намалял през последните години, приходите от експорта са се увеличили.

Това едобра новина, защото означава, че българските производители реализират продукцията си на по-високи цени, обясни изпълнителният директор на Агенцията по лозата и виното Красимир Коев в Пловдив, където беше открита международната изложба "Винария".

В България функционират 365 винарски предприятия. От реколта 2025 година те са преработили и произвели близо 64 милиона литра, сочи статистиката.

Младото поколение български винари

В сектора има една много положителна тенденция, че все повече млади хора избират този сектор за реализация, подчерта Красимир Коев.

"77% от заетите във винопроизводството са на възраст до 50 години, което означава, че секторът придобива по-такъв съвременен облик, млади хора от 25 години нагоре. Това са децата или внуците на потомствени лозари и винопроизводители. Това е хубаво, защото няма отлив. Има увеличение на избите. Ето например 2022 година са 358, сега 2025 са 365", заяви той, цитиран от БНР.

Наблюдава се и засилен интерес от страна на инвеститорите, тъй като в над 150 от винарските предприятия има чуждестранно участие.

За развитието на сектора е от изключителна важност да се внедряват и иновациите, включително и за справяне с климатичните промени, допълни Красимир Коев, като изтъкна, че в рамките на деловата програма на "Внария" са предвидени поредица от събития в полза на производителите.