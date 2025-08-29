В Германия: Безмитният внос от САЩ е "шамар в лицето"

Планираният от ЕС безмитен внос на определени стоки от САЩ е "директен шамар в лицето", предупреди днес Асоциацията на германското машиностроене (VDMA). Организацията заяви, че ЕК трябва "спешно да предоговори" търговския компромис със САЩ, предаде Ройтерс.

Вчера Европейската комисия предложи премахване на митата върху вноса на американски промишлени стоки в замяна на намалени ставки от Вашингтон за внос в САЩ на европейски автомобили, припомня БТА.

"Безмитен достъп за американски продукти, като същевременно се разширяват наказателните мита за европейските машини - това не само би било небалансирано, но и директен шамар в лицето за един от стълбовете на европейската индустрия", коментира Асоциацията на германското машиностроене.

Браншовата организация, представляваща около 3600 германски и европейски фирми, предупреди, че подобен ход ще има сериозни последици, включително и загуба на работни места, както и огромно конкурентно неблагоприятно положение.

"Европейската комисия трябва спешно да предоговори (търговското споразумение със САЩ). Продукцията на машиностроителните компании трябва да бъде ясно и трайно освободена от секторните тарифи", заяви Асоциацията на германското машиностроене.

