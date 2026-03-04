Войната в Иран удари по доставките на петрол и газ

Войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ, пише "Ройтерс", цитирани от БТА, в обобщаващ материал за основните проблеми, възникнали от началото на конфликта. Още: С прецизни удари: Иран извадил от строя гордостта на американската ПВО в ОАЕ? (ВИДЕО)

Спиране на производството

Снимка: Getty images

Още: Тръмп обяви мерки за защита на петрола през Ормузкия проток, Иран се закани: 200 долара за барел (ВИДЕО)

Ирак, вторият по големина производител в ОПЕК, рязко намали добива на петрол заради ограничения във възможностите за съхранение и прекъсването на експортни маршрути.

В момента добивът на петрол в Ирак е съкратен наполовина и възлиза на около 1,5 млн. барела на ден. Официални лица заявиха за Ройтерс, че до броени дни на Ирак може да се наложи да почти напълно да преустанови добива си на петрол, ако износът не бъде възобновен.

Компанията "КатарЕнерджи" (QatarEnergy) в понеделник обяви, че е спряла производството на втечнен природен газ (LNG). Катарската компания разполага с едни най-големите съоръжения за производство на втечнен газ в света и осигурява около 20% от глобалните доставки. Във вторник "КатарЕнерджи" спря и части от преработващите си мощности.

Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, спря производството в своята рафинерия "Рас Танура", която има капацитета да преработва 550 000 барела на ден, и започна да пренасочва експорта на петрол от източното крайбрежие към терминала Янбу на Червено море.

Израел и автономния регион Иракски Кюрдистан също производството си на петрол и газ.

Властите в Обединените арабски емирства съобщиха за голям пожар в пристанището Фуджейра – ключов глобален център за съхранение и бункероване на петрол.

Транспорт и корабоплаване

Снимка: Getty images

Ормузки проток. Трафикът през протока остава затворен за четвърти пореден ден, след като Иран атакува пет кораба и блокира ключовата артерия, през която преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Иран обявява протока за затворен. Високопоставен представител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, в понеделник заяви, че Ормузкият остава затворен и предупреди, че Иран ще стреля по всеки плавателен съд, който се опита да премине.

Анулирани застраховки за военен риск. Големите морски застрахователи отменят покритието за военни рискове за кораби, плаващи край Иран и в Персийския залив.

Въздействие върху потребителите

Снимка: Getty images

Още: Гори американското консулство в Дубай след атака. Тръмп праща флота в Ормузкия проток

Китай намалява преработката в рафинериите. Китайските рафинерии спират работата на нефтопреработвателни съоръжения или ускоряват графика на планираната поддръжка поради смущенията в доставките на суров петрол.

Индия търси алтернативи. Индия търси заместващи източници на суров петрол, пропан-бутан и втечнен природен газ в случай, че кризата продължи повече от 10-15 дни.

Индонезия променя доставчиците. Индонезия планира да увеличи вноса на суров петрол от САЩ, за да компенсира намалените доставки от Близкия изток.