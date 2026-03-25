Второ пристанище за износ на руски петрол спря работа. Бомби върху Русия за пръв път от Втората световна война (ВИДЕО)

25 март 2026, 19:00 часа 555 прочитания 0 коментара
Второ пристанище за износ на руски петрол спря работа. Бомби върху Русия за пръв път от Втората световна война (ВИДЕО)

След като преди два дни най-голямото руско пристанище за износ на руски петрол по море Приморск спря работа, сега същото направи и руското пристанище Уст-Луга, също на Балтийско море. А причината е отново украинска атака с дронове - при това в този случай е имало модифицирани в безпилотни летателни машини леки украински самолети А-22, които са пускали бомби. Такова нещо Ленинградска област, където се намира Уст-Луга, не е виждала от Втората световна война насам.

Информацията, че както все още в Приморск, така и вече в Уст-Луга не се товарят никакви петролни продукти, съобщи Reuters на база свои източници. А димът от пожарите в двете пристанища се вижда чак във Финландия. Припомняме, че от Приморск излиза 60% от руския петрол, който се транспортира по море.

Каква е ситуацията в Уст-Луга - вижте снимка и видеокадри -

Междувременно, украинският OSINT канал "Кибер Борошно" направи анализ на база кадри от пожарите в Приморск. Там са ударени основно активи на "Транснефт" - кейове 1, 2, 4, 8 и 9. Пожари са избухнали на танкери, като беше потвърден пожар и в терминал за леки петролни продукти, което предполага, че са засегнати до пет от шест котвени места -

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна руски петрол атака с дронове Уст-Луга Приморск
