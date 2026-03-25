Второ пристанище за износ на руски петрол спря работа. Бомби върху Русия за пръв път от Втората световна война (ВИДЕО)

След като преди два дни най-голямото руско пристанище за износ на руски петрол по море Приморск спря работа, сега същото направи и руското пристанище Уст-Луга, също на Балтийско море. А причината е отново украинска атака с дронове - при това в този случай е имало модифицирани в безпилотни летателни машини леки украински самолети А-22, които са пускали бомби. Такова нещо Ленинградска област, където се намира Уст-Луга, не е виждала от Втората световна война насам.
Информацията, че както все още в Приморск, така и вече в Уст-Луга не се товарят никакви петролни продукти, съобщи Reuters на база свои източници. А димът от пожарите в двете пристанища се вижда чак във Финландия. Припомняме, че от Приморск излиза 60% от руския петрол, който се транспортира по море.
Каква е ситуацията в Уст-Луга - вижте снимка и видеокадри
This is what Ust-Luga looks like after Ukrainian drone attacks on oil facilities overnight and early this morning. A significant blaze is observed. #Russia pic.twitter.com/PqFHhFur4C— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2026
Tanks are still on fire in Ust-Luga. pic.twitter.com/t322AzeGty— WarTranslated (@wartranslated) March 25, 2026
Footage of the overnight attack in Ust-Luga. Ukrainian drones struck the NOVATEK plant, hitting Russia’s oil export terminal and causing a large fire, with preliminary reports indicating serious damage to the facility. #Ukraine pic.twitter.com/BpUNuOqYiX— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2026
In Russia’s Leningrad region, an oil terminal has been burning for six hours after being hit by drones of the SBU’s "Alpha" Special Operations Center. The operation was carried out by SBU special forces in cooperation with the Unmanned Systems Forces, the Special Operations… pic.twitter.com/uWHQamMFNM— WarTranslated (@wartranslated) March 25, 2026
Междувременно, украинският OSINT канал "Кибер Борошно" направи анализ на база кадри от пожарите в Приморск. Там са ударени основно активи на "Транснефт" - кейове 1, 2, 4, 8 и 9. Пожари са избухнали на танкери, като беше потвърден пожар и в терминал за леки петролни продукти, което предполага, че са засегнати до пет от шест котвени места
More information: A Ukrainian drone strike hit Transneft-Port Primorsk in Russia’s Leningrad region on March 23, targeting berths 1, 2, 4, 8 and 9. Fires broke out on tankers, with confirmed burning at a light oil products terminal, suggesting up to five of six berths were… pic.twitter.com/kWrSRAQON3— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2026