България е на четвърто място в ЕС по ниска безработица

Безработицата в България през ноември се е понижила до 3,5 на сто от 3,6 на сто през октомври. Това показват сезонно коригираните данни на Евростат, публикувани днес. По този начин страната ни се намира на четвърта място по най-ниско ниво на показателя. Най-ниска е безработицата в Малта – 3,1 на сто, следват Чехия и Полша - с по 3,2 на сто.

Безработицата в ЕС и еврозоната

Безработицата в еврозоната през ноември 2025 г. е била 6,3 на сто, което е понижение спрямо 6,4 на сто през октомври 2025 г. и повишение спрямо 6,2 на сто през ноември 2024 г. В Европейския съюз безработицата е била 6,0 на сто през ноември, без промяна спрямо предходния месец, но над нивото от 5,8 на сто през ноември 2024 г.

Евростат оценява, че през ноември 2025 г. в ЕС е имало 13,225 млн. безработни, от които 10,937 млн. в еврозоната.

В сравнение с октомври 2025 г. броят на безработните е намалял със 97 хил. души в ЕС и със 71 хил. души в еврозоната. На годишна база обаче безработицата се е увеличила с 416 хил. души в ЕС и с 253 хил. души в еврозоната.

Младежка безработица

През ноември 2025 г. 2,923 млн. млади хора на възраст под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,318 млн. в еврозоната. Равнището на младежката безработица е било 15,1 на сто в ЕС при 15,2 на сто през октомври и 14,6 на сто в еврозоната при 14,8 на сто месец по-рано.

Спрямо октомври 2025 г. младежката безработица е намаляла с 44 хил. души в ЕС и с 42 хил. души в еврозоната. На годишна база обаче тя се е увеличила с 24 хил. души в ЕС и с 11 хил. души в еврозоната.

И при младежката безработица България отчита подобрение – от 13,2 на сто през октомври до 12,6 на сто през ноември.