08 януари 2026, 11:45 часа
Инфлацията в Швейцария се повиши за първи път от шест месеца

Инфлацията в Швейцария се повиши през миналия месец за първи път от месец юли насам, което намалява натиска върху Швейцарската национална банка (Swiss National Bank - централната банка на страната) да въведе отново отрицателни лихвени проценти, пише агенция Блумбърг. Потребителските цени са се увеличили с 0,1 на сто на годишна база през декември, съобщи статистическата служба на страната.

Инфлацията бе на нулево равнище

Това представлява ръст спрямо нулевото равнище през ноември и съвпада със прогнозите на анкетираните от Блумбърг сред икономисти.

Основната инфлация, която изключва пресни и сезонни продукти, енергия и горива, се е повишила с 0,5 на сто на годишна база, но е останала без промяна на месечна основа.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (HICP) се е увеличил с 0,1 на сто на месечна база и с 0,2 на сто на годишна база.

Вчера стана ясно, че годишната инфлация в еврозоната спада до 2,0 на сто през декември 2025 г., което представлява понижение спрямо 2,1 на сто през ноември. Това показва експресна оценка на Евростат – статистическата служба на Европейския съюз. Така инфлацията отново се забави до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Пламен Иванов
