КЗК проверява за картел при доставката на храна в болниците

08 януари 2026, 15:07 часа 197 прочитания 0 коментара
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва проверки на място в офиси на фирми в София във връзка с разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на храна в лечебни заведения. Това заяви членът на КЗК Жельо Бойчев по време на брифинг днес в София. По думите му проверките се осъществяват със съдействието на специализираните органи, под съответния съдебен контрол и с издадено съдебно разрешение. 

Приоритизирано разследване

КЗК е била сезирана със сигнал и предвид високата социална значимост на темата – доставката на храна за болниците и евентуалното ощетяване на пациентите и публичния ресурс – разследването е било приоритизирано.

По-рано от КЗК съобщиха, че производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на фирмите „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД.

Междувременно в свой пост във Фейсбук Пандов обясни, че поводът за сигнала му към КЗК с данни от МЗ е бил Пламенка - основният свидетел на прокуратурата по обвинението срещу Благомир Коцев. "Нейното дружество, освен че е имало "абонамент" с община Варна по време на управлението на ГЕРБ за доставка на храни, се оказа, че генезисът на нейното израстване е свързано с най - голямата държавна болница във Варна - Света Марина. Нейната база е там и тя има също дългогодишни отношения по доставка на храна за пациентите на Света Марина - без конкуренция", разкрива той.

"По данни на МЗ установих, че има много видими данни за потенциален картел при доставката на храни на големите държавни болници. Едни и същи три дружества се редуват от години да печелят доставката на болнични храни за милиони левове в държавните болници. Трите фирми взаимно се конкурират с оферти без други участници. Това е възможно, тъй като по закон за доставка на храни до прага от 750 хиляди евро не се провежда търг, а директорите на държавните болници си избират кой да поканят пряко", обяснява Пандов.

Пред журналисти Бойчев посочи, цитиран от БТА, че в рамките на няколко месеца КЗК е извършила мащабно пазарно проучване, включително анализ на обществените поръчки през последните години. По думите му са събрани множество данни, които дават основания за образуване на производство.

Бойчев обясни, че разследването е за т.нар. съгласувани практики, сред които манипулиране на търгове, предварително разпределяне на пазара, предварително договаряне на цени и предопределяне на печеливш участник.

Сериозно изкривяване на конкуренцията

Според Жельо Бойчев тези практики водят до сериозно изкривяване на конкуренцията и в крайна сметка ощетяват както възложителите, така и пациентите, като се разходват неефективно публични средства.

Жельо Бойчев съобщи още, че към момента се проверяват дейността и адресите на три фирми на територията на София, като проверките обхващат доставката на храна за по-голямата част от столичните лечебни заведения. По думите му разследването обхваща период от няколко години назад.

Относно възможните санкции Бойчев заяви, че е рано да се говори за конкретни наказания, тъй като наличието на картел трябва да бъде доказано в рамките на производството. Той припомни, че законът предвижда сериозни санкции, обвързани с оборота на дружествата.

По думите му пациентите могат да бъдат ощетени както чрез по-ниско качество на храната, така и чрез липсата на реална конкуренция, което ограничава избора и води до неефективно разходване на средства.

Жельо Бойчев уточни, че става въпрос за милиони публични средства годишно, свързани с тези обществени поръчки.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
