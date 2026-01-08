Лайфстайл:

Производствените цени в България са с най-голям ръст в ЕС

08 януари 2026, 13:25 часа 296 прочитания 0 коментара
Цените на производител в България отбелязаха най-солиден ръст на годишна база и един от най-големите в рамките на Европейския съюза (ЕС) през ноември спрямо октомври тази година. Това показват данни на европейската официална статистика Евростат. Като цяло производствените цени в еврозоната и в целия ЕС се повишиха през ноември 2025 г. спрямо предходния месец, но се понижиха спрямо година по-рано.

На годишна база

На годишна база производствените цени в еврозоната се понижиха през ноември с 1,7% след спад с 0,5% месец по-рано, а в целия ЕС се понижиха с 1,3% след спад с 0,2% през октомври.

В България обаче, производствените цени през ноември 2025 г.  скочиха с цели 13,8% спрямо година по-рано след ръст със 17,6% и през октомври, като това е най-солидният растеж на цените на производител в рамките на целия Европейския съюз.

По ръст на цените ни следват Румъния (с повишение от 4,9%) и Естония (с 3,2%).

Най-солиден годишен спад на цените на производител пък беше наблюдаван в Люксембург (спад с 5,5%), Португалия (с 3,8%) и Ирландия (с 3,6%).

На месечна база

Цените на производител в еврозоната и в целия Европейския съюз се повишиха през ноември съответно с 0,5% и с 0,6% спрямо октомври, когато нараснаха доста по-умерено с 0,1 на сто.

В България производствените цени се повишиха през ноември с 1,6% спрямо октомври, когато скочиха с 4,6% на месечна база, като по-солиден растеж беше отчетен единствено в Ирландия (с 4,4%) и Швеция (с 1,9%), показват още данните на Евростат.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
