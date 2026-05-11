Забравете за евтина почивка в Гърция: Драстичен скок на цените за лятото

11 май 2026, 13:23 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: IStock
Цените за лятна почивка в Гърция се повишават драстично, а туристите намаляват броя на нощувките и ограничават посещенията си в заведения, съобщават туристически оператори в южната ни съседка, цитирани от БНР. Чуждестранните туристи трудно могат да предвидят бюджета си за почивка, като в много случаи намаляват дните за престой, за да спестят от нощувки. Често търсят хотели с ол инклузив, тъй като тази услуга вече не изглежда скъпа на фона на високите цени на хранителните стоки в магазините.

Всички цени са се повишили

Всички цени са се повишили, дори и билетите за музеи. Посещението на Акропола в Атина вече струва 30 евро на човек.

Бензинът също е на много висока цена, като на островите достига 2,60 евро за литър, споделят пред медиите първите туристи, пристигнали в Гърция.

Никой не може да прогнозира докъде ще достигнат цените на горивата, което оскъпява и останалите стоки. Цените на самолетните билети също са се повишили с поне 20 на сто.

От агенцията за контрол на пазара прогнозират ново покачване на цените на хранителните стоки.

Повечето заведения се опитват да задържат цените или са ги повишили минимално, но само временно.

"Забравете за евтина почивка в Гърция", коментират потребители в социалните мрежи. Проучване показва, че половината гърци няма да почиват това лято заради недостиг на средства.

Пламен Иванов
