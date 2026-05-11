Застрахователният сектор обясни поскъпването на "Гражданска отговорност"

Цената на "Гражданска отговорност" не е административна такса, а застрахователна премия, която трябва да отразява реалния риск и очакваните обезщетения. Българските застрахователи работят в рамките на общ европейски режим, при който застраховка, сключена в България, покрива движението в целия Европейски съюз. Това означава, че при инциденти в други държави членки разходите за ремонти, медицински услуги и обезщетения могат да бъдат значително по-високи от тези у нас. Това се казва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) относно недоволството от поскъпването на задължителната за шофьорите застраховка.

От АБЗ заявяват и че конкретните ценови нива са предмет на "самостоятелна търговска политика на всяко застрахователно дружество и зависят от собствената му оценка на риска, бизнес стратегия и пазарни цели".

ОЩЕ: До 7000 евро гражданска за камион: Транспортният бранш остава в протестна готовност и иска среща с Радев

По данни на системата "Зелена карта", от 47 страни членки на системата България е на осмо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. По данни на КФН честотата на щетите при тежкотоварните автомобили над 5 тона е около девет пъти по-висока от тази при леките автомобили, а средната щета е приблизително три пъти по-голяма. "За периода 2020–2025 г. средният размер на щетите при тези превозни средства е нараснал с над 50%, в синхрон с общото ниво на инфлация в Европа", съобщават от асоциацията.

Относно застраховката за мотори, от АБЗ заявяват, че там също се е очертал проблем - застрахователите трудно набират достатъчно средства за изплащане на обезщетения при нивата на премиите от предишни години.

"Освен с инфлацията, недостигът е свързан с висок дял прекратени полици поради неплатени разсрочени вноски. По данни на пазара над половината полици за мотоциклети през последните пет години са били прекратени предсрочно. Част от тези превозни средства впоследствие продължават да участват в движението без валидна застраховка, а щетите, причинени от тях, се покриват от Гаранционния фонд. От 2020 г. насам фондът е изплатил близо 2 млн. евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети", агрументират се застрахователите.

ОЩЕ: Предлагат промени в "Гражданска отговорност“ за мотоциклети

По данни на КФН през 2025 г. приходите по "Гражданска отговорност" у нас са се увеличили с около 3%, докато изплатените обезщетения са нараснали с над 31%, което сериозния натиск върху системата.

Обръща се внимание и на значението на системата „Зелена карта“ за международната репутация на българския застрахователен сектор. България вече премина през период на засилен мониторинг, който беше официално отменен през 2025 г. Според Асоциацията стабилността на системата особено сега е от ключово значение както за международния транспорт, така и за доверието към българския пазар.

АБЗ подчертава, че европейската правна рамка – включително Директивата за моторното застраховане и режимът „Платежоспособност II“ – поставя ясни ограничения пред държавната намеса в ценообразуването. В този смисъл заявената позиция на правителството против административното замразяване на цени е „единственият законосъобразен и икономически устойчив подход“.

ОЩЕ: Не си подновил "Гражданска отговорност", ставаш престъпник без да знаеш

"Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ има обществена функция – тя гарантира защита на пострадалите и финансова сигурност при тежки пътнотранспортни произшествия. Ето защо цената ѝ трябва да отразява реалния риск и реалните разходи по обезщетенията", се посочва в становището.

Устойчивият и предвидим застрахователен пазар е в интерес както на превозвачите и бизнеса, така и на държавата, пострадалите лица и международната репутация на България, заявява АБЗ.