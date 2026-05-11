Треньор разкри на какво се дължи страхотната форма на крило на ЦСКА (ВИДЕО)

Треньор разкри на какво се дължи добрата форма на крилото на ЦСКА Мохамед Брахими. Както е известно, фланговият футболист се превърна в един от основните състезатели в състава на Христо Янев, като именно той донесе победите на „армейците“ в последните им два мача в Първа лига – срещу Лудогорец и ЦСКА 1948, а спечелените шест точки позволиха на „червените“ да скъсят дистанцията с тези съперници и се борят за второто място в първенството.

От няколко месеца Брахими тренира индивидуално с кондиционен специалист

Оказа се, че в последните месеци Момо Брахими тренира индивидуално с кондиционен треньор. Наставникът на крилото публикува видео в една от социалните мрежи, на което се виждат част от заниманията. Благодарение на своята отдаденост играчът на ЦСКА се намира в отлична форма.

„Вече три месеца работя с Мохамед Брахими и се радвам за напредъка му. Това е първият футболист, с когото почти не използвам силови методи. Във видеото виждате от какво се състои по-голямата част от тренировката ни. Координация, смяна на посока и релаксация по време на самите упражнения“, написа треньорът на Момо Брахими.

Сезонът на крилото

Мохамед Брахими пристигна в ЦСКА през лятото като свободен агент, след като договорът му с руския Факел Воронеж изтече и не бе подновен. Той бе привлечен в редиците на „армейците“ по искане на тогавашния треньор на тима Душан Керкез. В началото крилото имаше проблем с адаптацията, а след идването на Христо Янев дори се стигна до пращането му в дубъла.

След зимната подготовка обаче Момо е коренно различен футболист. Крилото се представя страхотно и си спечели титулярното място в ЦСКА. До момента той има 28 мача за „червените“ във всички турнири, в които се е отчел с пет попадения и три асистенции. Брахими има договор с „армейците“ до лятото на 2028 година.

