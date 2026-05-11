След бой на Панатинайкос: Национал на България вдигна титлата на Гърция

Българският национал и бивш футболист на Славия Мартин Георгиев, и неговият АЕК Атина са новият шампион на Гърция. „Двуглавите орли“ победиха с 2:1 у дома Панатинайкос и триумфираха с титлата. Тимът е недостижим на върха в класирането два кръга преди края, след като в другия мач от шампионската група Олимпиакос и ПАОК завършиха наравно 1:1.

АЕК трябваше да прави пълен обрат срещу вчерашния си съперник, след като в 62-ата минута Андрюс Тете откри резултата. Десет минути по-късно Зини изравни. В третата минута на добавеното време бившият португалски национал Жоао Марио донесе победата на „двуглавите орли“.

Мартин Георгиев остана неизползвана резерва в състава на Марко Николич. АЕК събра 70 точки, докато ПАОК и Олимпиакос имат по 62. ПАО е четвърти с 51.

