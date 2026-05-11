Унгарски министър заговори за преразглеждане на руския проект за АЕЦ "Пакш"

11 май 2026, 11:44 часа 488 прочитания 0 коментара
Унгария ще направи преглед на споразумението за финансиране и на условията за изпълнение на проекта за разширяване на атомната електроцентрала АЕЦ "Пакш“, изпълняван от руската компания "Росатом". Това заяви номинираният за министър на икономиката и енергетиката Ищван Капитан в новото правителство на Петер Мадяр на заседание на парламента, предаде Ройтерс. Той подчерта, че ядрената енергия ще остане ключов елемент в енергийния микс на страната и че Унгария има нужда от прозрачна стратегия за развитието на сектора.

"Имаме нужда от повече чуждестранни инвестиции в технологии, конкурентни заплати, участие на местни доставчици и опазване на околната среда“, заяви Капитан.

"Икономическа полза, а не политическа лоялност“

По думите му "публичните средства трябва да се разпределят на база икономическа полза, а не политическа лоялност“. Според Капитан „притокът на преки чуждестранни инвестиции през последните години се е основавал на ниска добавена стойност, отслабване на (унгарския) форинт и често корупционни сделки“.

Преди дни генералният директор на "Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че компанията очаква ускоряване на строителството на АЕЦ "Пакш-2“ при новото унгарско правителство.

"Работите на площадката „Пакш-2“ вървят с пълна сила. През февруари изляхме първия бетон, а тази година завършваме бетонната фундаментна плоча на първия нов, а именно пети блок, на действащата атомна електроцентрала“, каза той.

Пламен Иванов
