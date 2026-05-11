Инфлацията в Китай надмина всички очаквания

Производствените цени в Китай отбелязаха най-значителен ръст от над от три години през април, а темпът на потребителските цени надмина прогнозите на фона на поскъпване на редица суровини заради войната в Близкия изток. Инфлацията при потребителските цени пък се повиши с 1,2 на сто през миналия месец на годишна основа. Това показват данните на китайската Национална статистическа служба, оповестени днес.

Очакванията бяха за забавяне на инфлацията

Мнозинството от икономисти, анкетирани от Ройтерс очакваха леко забавяне на инфлацията - до 0,9 на сто, след като през март показателят спадна до 1 на сто.

В същото време през април индексът на цените на производител в Китай скочи до 2,8 на сто, което е най-високо ниво от юли 2022 г., надминавайки прогнозата за увеличение до 1,6 на сто. През март производствените цени наддадоха с 0,5 на сто, прекъсвайки най-дългата дефлационна серия от десетилетия, продължила 42 месеца.

Ръстът на цените в Китай е подпомогнат от рязкото поскъпване на суровините на световните пазари, тъй като войната в Иран затрудни корабоплаването през Ормузкия проток, нарушавайки доставките на енергия и различни други суровини.

По официални данни през април цените на бензина на дребно в Китай са скочили с 19,3 на сто в сравнение със същия месец на миналата година, докато цените на хранителните продукти са спаднали с 1,6 на сто заради по-ниските цени на свинското месо и пресните продукти.

Основният индекс на потребителските цени, който не отчита колебанията в цените на хранителните продукти и енергията, се е повишил с 1,2 на сто през април, като леко надскочи ръста с 1,1 на сто през март.

Инфлацията на потребителските цени беше частично подсилена и от разходите за пътувания, свързани с отбелязването на празника на пролетта и почитта към предците Цинмин, Деня на труда и пролетната ваканция в някои части на страната.

Предварителни данни сочат, че потребителските продажби по време на празничния период около Деня на труда, който приключи на 5 май, също са се повишили с 14,3 на сто спрямо същия период на миналата година, надминавайки ръста от 13,7 на сто, отчетен по време на празниците около Лунната нова година през февруари.