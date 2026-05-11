Заради „Гражданска отговорност“: Мотористи готвят блокади в страната

Мотористи от цялата страна организират национален протест в петък (15 май) срещу драстичното увеличение на застраховка „Гражданска отговорност“. Това съобщиха от 79 мотоциклетни клуба и групи в страната. Протестните деийствия ще се проведат по места в различни градове на страната чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления от и към Европа, пишат организаторите.

Според тях увеличението е необосновано и липсва реална институционална реакция по проблема. По думите им увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-13%. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана.

"В подадени сигнали и жалби до КЗП, КФН и КЗК бяха поставени конкретни въпроси за липсата на публична икономическа и финансова обосновка на новите цени, синхронното увеличение на премиите между различните застрахователни дружества, липсата на реална конкуренция, както и липсата на сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки", посочват недоволните. По думите им реакциите на институциите са били формални.

Организаторите на протеста настояват за незабавно замразяване на новите цени на „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите до извършване на пълна проверка, въвеждане на специален режим „Гражданска отговорност на мотоциклетиста“, възможност за сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки, отчитане на реалния рисков профил, пробега и начина на използване на мотоциклетите, както и за създаване на национална работна група с участие на мотообщността, държавните институции и застрахователния сектор.

В изявлението се посочва още, че протестите нямат политически характер, а са национална гражданска реакция срещу "несправедливото финансово натоварване, липсата на прозрачност и отказа на институциите да спазват закона".