През 2025 г. Русия записа най-ниския брой регистрации на нови юридически лица от последните 14 години - 173 000, което е с 20% по-малко от 2024 година. Това съобщава "Известия", позовавайки се на изчисления на одиторската и консултантска мрежа FinExpertiza, базирани на данни на Федералната данъчна служба в Русия.

В същото време ликвидациите на компании са се увеличили с 15% до 233 000, което означава, че де закритите надвишават новите бизнеси с една четвърт. Въпреки това общият брой на търговските организации е намалял само с 2% до 2,6 милиона, според FinExpertiza.

По-голямата част от компаниите - 88% - са били изключени от Единния държавен регистър на юридическите лица в Русия с решения на данъчните власти, според проучването. За повече от половината от тях се счита, че са фиктивни поради признаци като множество регистрирани адреси, номинални директори и формален характер на техните сделки. Останалите затваряния се дължат на доброволни ликвидации, неактивни компании без отчетност или отчитане на транзакции и опростени процедури поради липса на средства за пълен фалит.

Още: Много е скъп: Китай се отказа и от руския ток

В 17 региона на Руската федерация броят на новите компании е надвишил броя на затварянията, докато в 60 региона е обратното. Експерти отдават спада в регистрациите на юридически лица на нарастващите разходи, скъпите заеми и по-строгия данъчен и финансов контрол, както и на нарастващите неплащания от страна на клиентите, недостига на персонал и увеличената данъчна тежест, включително разширеното прилагане на ДДС. Най-често затваряните компании са в секторите на търговията на дребно, брокерството, строителството и недвижимите имоти, както и тези, зависими от заеми и инвестиции. Уязвими сектори са също автомобилната индустрия, организациите за микрофинансиране и модния сегмент - там търсенето е намаляло, а разходите са се увеличили.

В същото време секторът на малкия и средния бизнес в Русия продължава да расте благодарение на индивидуалните предприемачи (ИП). Общият брой на малки и средни предприятия (МСП) е достигнал 7 милиона, а делът на ИП се е увеличил от 50% на 68% през последните десет години поради по-опростен бизнес модел, съобщава "Известия".

Още: Срив: Продажбите на нови автомобили в Русия паднаха с огромен процент