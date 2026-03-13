Прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК заедно за честни избори

Съвместни действия за обезпечаване провеждането на законосъобразни, честни и прозрачни избори, за предотвратяване и противодействие на изборни нарушения и гарантиране политическите права на гражданите обсъдиха на работна среща в Съдебната палата представители на прокуратурата, МВР, Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) и Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщиха от държавното обвинение. Срещата е по повод предстоящите на 19 април избори за 52-ро Народно събрание. Участниците дискутираха също и конкретни практически въпроси, свързани с изборния процес и активните действия на институциите по сигнали за нарушения и престъпления с цел да се осигури бърза и адекватна реакция срещу всеки опит за опорочаване на вота на българските граждани.

Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) откри мисия за наблюдение на предстоящите предсрочни парламентарни избори в България, съобщиха от СДИПЧ. Мисията се ръководи от Дуня Миятович и е съставена от основен екип от 12 международни експерти, базирани в София. Четиринадесет дългосрочни наблюдатели ще бъдат разположени в различни части на страната от 20 март, а СДИПЧ планира също да отправи искане за 200 краткосрочни наблюдатели, които да пристигнат няколко дни преди изборния ден. Ключовият екип от експерти и дългосрочните наблюдатели са представители на 18 различни държави членки на ОССЕ.

Мисията ще наблюдава отблизо основополагащи аспекти на изборния процес като предизборната кампания, включително и в социалните медии, финансирането на предизборната кампания, работата на изборната администрация на национално, регионално и местно ниво, правната рамка, разрешаването на изборни спорове, медийното отразяване, както и институционалните мерки, въведени от властите за предотвратяване на дезинформацията. Наблюдателите също така ще оценят изпълнението на предишни препоръки на СДИПЧ за изборния процес. Членовете на мисията за наблюдение на изборите ще проведат срещи с представители на властите в страната, политическите партии, гражданското общество, медиите и международната общност. За изборния ден делегация от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще се присъедини към мисията на СДИПЧ.

Има образувани над 10 бързи досъдебни производства във връзка с предсрочните парламентарни избори, съобщи днес директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов пред медиите. Той добави, че всички те са докладвани на прокуратурата, а работата по случаите продължава.