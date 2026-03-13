Европейският съюз с първи официален коментар за отменените санкции срещу Русия

Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с решението на САЩ да разрешат за месец на руската страна отново да продава петрол. Разбираме, че става дума за временно изключение и с ограничен обхват, посочи той. ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени.

"Мерките остават в сила"

Тези мерки остават в сила дори при днешното състояние на петролния пазар, добави говорителят. По думите му ценовият таван намалява приходите за Русия от износ на петрол, без да се нарушава стабилността на пазарите. Говорителят поясни, че тази мярка не е довела до намаляване на обемите на руския петролен износ.

Русия печели по 150 милиона долара на ден допълнително от продажбата от петрол от началото на конфликта в Близкия изток. Вероятно тя е най-големият печеливш, добави говорителят. Русия не трябва в никакъв случай да се възползва от войната в Иран, призова той.

Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Коща определи едностранното решение на САЩ да премахнат санкциите срещу износа на руски петрол като много тревожно, Той коментира в социалната мрежа "Х".

По неговите думи подобно решение засяга европейската сигурност. Увеличаването на икономическия натиск над Русия е от решаващо значение за сериозно отношение на руската страна към преговорите за справедлив и траен мир в Украйна.

Отслабването на санкциите повишава способностите на Русия да води войната срещу Украйна, заявява Коща.