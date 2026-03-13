Колапс на американската икономика: Прогноза от китайски учен

Китайски професор, който преди предсказа победата на Тръмп и войната между САЩ и Иран, предупреди че конфликтът в Близкия изток може да доведе до потенциален колапс на американската икономика. Историкът Дзян Сюецин заяви пред британския журналист Пиърс Морган в неговия канал "Пиърс Морган без цензура", че американската икономика е силно зависима от инвестиции от страните от Персийския залив.

"Може да спрат инвестициите в американски технологии"

Според него, ако тези държави се откажат от доларовата система и спрат да инвестират в американски технологии и фондови пазари, това може сериозно да навреди на американската икономика.

"Ако това финансиране спре, американската икономика със сигурност ще се изправи пред колапс“, каза Сюецин.

"Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЕ сега плащат един вид откуп на Иран, тъй като захранват света с петрол през Ормузкия проток, където преминава 20 на сто от глобалния транспорт на петрол, като в замяна получават храна. А те получават 80-90 на сто от храната си по море.

"Затова след блокадата центърът на гравитация се измества от петродолара към друга финансова система, което Иран иска, то може да е БРИКС, може да е златото, може да е всичко", смята китайският прфесор.

"Но проблемът с това е, че американската икономика е една "Понци схема", тя зависи от страните от Персийския залив, които инвестират в изкуствения интелект и технологичните компании, както и в стартъпи като Uber и така финансират американската икономика.

Ако това финансиране спре, американската икономика ще се изправи пред колапс. Така младите хора ще загубят новите технологии и може да излязат на улицата. И последиците пред САЩ може да са сериозни, ако обърнат гръб на Близкия изток", посочи китайският учен.