Спорт:

Колапс на американската икономика: Прогноза от китайски учен

13 март 2026, 13:39 часа 302 прочитания 0 коментара
Колапс на американската икономика: Прогноза от китайски учен

Китайски професор, който преди предсказа победата на Тръмп и войната между САЩ и Иран, предупреди че конфликтът в Близкия изток може да доведе до потенциален колапс на американската икономика. Историкът Дзян Сюецин заяви пред британския журналист Пиърс Морган в неговия канал "Пиърс Морган без цензура", че американската икономика е силно зависима от инвестиции от страните от Персийския залив.

"Може да спрат инвестициите в американски технологии"

Според него, ако тези държави се откажат от доларовата система и спрат да инвестират в американски технологии и фондови пазари, това може сериозно да навреди на американската икономика.

Още: Колко кораба са ударени в Персийския залив от началото на войната в Иран

"Ако това финансиране спре, американската икономика със сигурност ще се изправи пред колапс“, каза Сюецин.

"Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЕ сега плащат един вид откуп на Иран, тъй като захранват света с петрол през Ормузкия проток, където преминава 20 на сто от глобалния транспорт на петрол, като в замяна получават храна. А те получават 80-90 на сто от храната си по море.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Затова след блокадата центърът на гравитация се измества от петродолара към друга финансова система, което Иран иска, то може да е БРИКС, може да е златото, може да е всичко", смята китайският прфесор.

Още: Откачената делюзия на Тръмп за икономика: Всичко е страхотно, обаче не е и не знае защо (ВИДЕО)

"Но проблемът с това е, че  американската икономика е една "Понци схема", тя зависи от страните от Персийския залив, които инвестират в изкуствения интелект и технологичните компании, както и в стартъпи като Uber и така финансират американската икономика.

Ако това финансиране спре, американската икономика ще се изправи пред колапс. Така младите хора ще загубят новите технологии и може да излязат на улицата. И последиците пред САЩ може да са сериозни, ако обърнат гръб на Близкия изток", посочи китайският учен. 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол Персийски залив американска икономика Ормузки проток война Иран
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес