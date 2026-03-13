КЗК изиска данни по производството срещу "Лукойл“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска подробни данни от "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД и останалите големи участници на пазара на едро на горива във връзка с производството срещу дружествата от групата "Лукойл“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от КЗК. От регулатора уточняват, че пазарите на горива на дребно и на едро са взаимосвързани, като измененията в цените на едро оказват пряк и непосредствен ефект върху ценовите равнища на пазара на търговия на дребно.

КЗК няма правомощия да следи за спекулативно повишаване на цените на дребно на горива, освен ако то не е резултат от съгласувани практики на участниците на пазара. Затова Комисията изиска данни от Националната агенция по приходите за цените на горивата на бензиностанциите за периода от 23 февруари до 5 март т.г. Анализът на средните цени на дребно на бензин А-95H и дизелово гориво в различни региони на страната, показва, че ценовите равнища на участниците на пазара се различават значително и не се наблюдават индикатори за паралелно и координирано ценово поведение. Търговците на дребно реагират и повишават с различна степен цените на бензин А-95H и дизелово гориво. Комисията продължава да извършва мониторинг на пазара, като изиска и допълнителна информация от НАП за периода от 6 до 13 март с цел проследяване измененията на цените на горивата и евентуално наличие на съгласувани практики.

КЗК продължава с активните си действия по производството срещу групата „Лукойл“. В рамките на текущото производство, образувано преди назначаването на особения търговски управител на групата „Лукойл“ и преди събитията в Близкия изток, Комисията поиска от дружествата от групата „Лукойл“ и останалите големи участници на пазара данни относно наличностите и капацитета на складовите бази за бензин и дизелово гориво, цените на закупуване и продажба на едро на горива, както и реализираните количества на пазара. Изискана е и информация за доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас, включително доставчици, произход на суровината, количества и доставни цени. Данните следва да бъдат предоставени в петдневен срок.

На базата на резултатите от постоянния секторен мониторинг на пазара, както и на приключилите две производства за злоупотреба с господстващо положение срещу „Лукойл“ с наложени санкции в размер на над 134 млн. евро, на 4 март т.г. КЗК отправи препоръки за предприемане на незабавни координирани действия от страна на изпълнителната власт с цел гарантиране на стабилността на пазара и запазване на конкурентната среда. Основните препоръки към изпълнителната власт са чрез особения управител на държавата в групата „Лукойл“ да се гарантира достъпът на други вносители и търговци до ключова инфраструктура за съхранение и транспорт на горива, да не се допуска спекулативно задържане на количества горива на склад и спекулативно повишаване на цените на горивата на пазара на едро и дребно, като прилага продажни цени, адекватни на цените на придобиване на текущите наличности.

Същевременно на заседанието на Междуведомствената работна група под председателството на министър-председателя по въпросите на мониторинга на цените на горивата и суровините за тях, Министерството на финансите беше определено като орган за оперативна координация на информацията между членовете на работната група. Затова днес в рамките на производството срещу групата „Лукойл“ КЗК изиска от МФ да предостави събраната до момента информация относно състоянието на пазарите на дребно и на едро на суров петрол, нефт и продукти от нефтен произход, предоставена от Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Агенция „Митници“, НАП и особения търговски управител.

В рамките на производството срещу „Лукойл“ КЗК активно си сътрудничи с компетентните институции, включително НАП и Агенция „Митници“, като Комисията остава в готовност да сътрудничи изцяло, в рамките на своите правомощия, на изпълнителната власт, която има преки правомощия по отношение на спекулативно покачване на цените на дребно на горивата.