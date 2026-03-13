Войната в Украйна:

Радар за икономика: Най-важните новини на 13 март 2026 г.

13 март 2026, 23:00 часа 220 прочитания 0 коментара
Радар за икономика: Най-важните новини на 13 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 13 март 2026 г.

Вече е ясно кой ще заеме мястото на Андрей Гюров в БНБ 

Народното събрание избра Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление "Емисионно". Решението идва ден след като кандидатурата ѝ беше изслушана в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Караиванова беше предложена за поста от управителя на БНБ Димитър Радев. Тя ще довърши мандата на Андрей Гюров, който напусна централната банка, след като пое поста служебен министър-председател.

КЗК изиска данни по производството срещу "Лукойл“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска подробни данни от "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД и останалите големи участници на пазара на едро на горива във връзка с производството срещу дружествата от групата "Лукойл“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от КЗК. От регулатора уточняват, че пазарите на горива на дребно и на едро са взаимосвързани, като измененията в цените на едро оказват пряк и непосредствен ефект върху ценовите равнища на пазара на търговия на дребно.

Неочаквана промяна в цената на петрола

Цената на петрола отбеляза леко понижение в сутрешната търговия днес, след като Съединените щати издадоха временен лиценз, позволяващ на някои държави да закупят руски суров петрол и петролни продукти, които в момента са блокирани в морето. Въпреки това, цената на референтния за Европа сорт Брент остава над 100 долара.

Курсът на еврото е невиждан от месеци

Курсът на еврото спрямо щатския долар падна под психологическата граница от 1,15 към американската валута, нещо невиждано от ноември миналата година, след кратко покачване на европейската валута в средата на седмицата. Основен фактор за тези котировки е засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от отслабването на щатската валута.

Китайски технологичен гигант избра България за първия си европейски проект

Първият европейски проект на компания – член на China Electronics Chamber of Commerce – ще бъде реализиран в България. Това стана ясно след сключването на меморандум за сътрудничество между Тракия икономическа зона и китайската високотехнологична компания Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology (Huashuo). Споразумението предвижда създаване на съвместно предприятие в България, което ще развива инфраструктура за използване и съхранение на възобновяема енергия, интелигентни системи за зареждане на електромобили и решения за енергийни мрежи от ново поколение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро БНБ петрол Лукойл китайски компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес