Радар за икономика: Най-важните новини на 13 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 13 март 2026 г.

Народното събрание избра Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление "Емисионно". Решението идва ден след като кандидатурата ѝ беше изслушана в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Караиванова беше предложена за поста от управителя на БНБ Димитър Радев. Тя ще довърши мандата на Андрей Гюров, който напусна централната банка, след като пое поста служебен министър-председател.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска подробни данни от "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД и останалите големи участници на пазара на едро на горива във връзка с производството срещу дружествата от групата "Лукойл“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от КЗК. От регулатора уточняват, че пазарите на горива на дребно и на едро са взаимосвързани, като измененията в цените на едро оказват пряк и непосредствен ефект върху ценовите равнища на пазара на търговия на дребно.

Цената на петрола отбеляза леко понижение в сутрешната търговия днес, след като Съединените щати издадоха временен лиценз, позволяващ на някои държави да закупят руски суров петрол и петролни продукти, които в момента са блокирани в морето. Въпреки това, цената на референтния за Европа сорт Брент остава над 100 долара.

Курсът на еврото спрямо щатския долар падна под психологическата граница от 1,15 към американската валута, нещо невиждано от ноември миналата година, след кратко покачване на европейската валута в средата на седмицата. Основен фактор за тези котировки е засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от отслабването на щатската валута.

Първият европейски проект на компания – член на China Electronics Chamber of Commerce – ще бъде реализиран в България. Това стана ясно след сключването на меморандум за сътрудничество между Тракия икономическа зона и китайската високотехнологична компания Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology (Huashuo). Споразумението предвижда създаване на съвместно предприятие в България, което ще развива инфраструктура за използване и съхранение на възобновяема енергия, интелигентни системи за зареждане на електромобили и решения за енергийни мрежи от ново поколение

