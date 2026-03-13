Любопитно:

Над 100 хиляди: Колко точно са безработните у нас?

Безработните у нас са 106,9 хиляди през 2025 г., от които 59,3 хиляди (55,5 процента) са мъже и 47,6 хил. (44,5 процента) са жени, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) от наблюдението на работната сила през 2025 г. Коефициентът на безработица е 3,5 процента (3,7 процента за мъжете и 3,3 процента за жените), като в сравнение с 2024 г. намалява с 0,7 процентни пункта.

От всички безработни 16 процента са с висше образование, 53,4 процента - със средно, 30,6 процента - с основно или по-ниско образование, показват данните. Коефициентите на безработица по степени на образование са 1,4 процента за висше образование, 3,6 процента за средно образование и 12,5 процента за основно и по-ниско образование.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7,7 процента.

Продължително безработни 

Относителният дял на продължително безработните хора от всички безработни е 42,4 процента, а коефициентът на продължителна безработица - 1,5 процента (1,6 процента за мъжете и 1,4 процента за жените).

През изминалата година общият брой на заетите e 2930,1 хиляди, от които 1552,4 хиляди (53 процента) са мъже и 1377,7 хиляди (47 процента) са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,2 процента (59,3 процента за мъжете и 47,6 процента за жените).

Данните показват, че в сектора на услугите работят 2003,0 хиляди души, или 68,4 процента от заетите, в индустрията – 787,2 хиляди (26,9 процента), а в селското, горското и рибното стопанство - 139,9 хиляди (4,8 процента).

По статус в заетостта 5,6 процента (165,3 хиляди) са работодатели, 7,1 процента (209,1 хиляди) са самостоятелно заети без наети, 86,9 процента (2546,7 хиляди) - наети, и 0,3 процента (9,1 хиляди) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1888,7 хиляди (74,2 процента) работят в частния сектор, а 658,1 хиляди (25,8 процента) - в обществения.

По възраст 

Заетите на възраст 15 - 64 навършени години са 2809,3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група е 70,9 процента (74,2 процента за мъжете и 67,5 процента за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 77 процента. При мъжете от тази група той е 80,6 процента, а при жените – 73,2 процента. За възрастовата група 55 - 64 навършени години коефициентът е 71,2 процента (75,5 процента за мъжете и 67 процента за жените).

През 2025 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2913,8 хиляди или 73,5 процента от това население. В сравнение с 2024 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0,5 процентни пункта.

Икономически неактивните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 1049,9 хиляди, от които 460,6 хиляди са мъже и 589,3 хиляди са жени. Коефициентът на икономическа неактивност за тази група е 26,5 процента - 23 процента за мъжете и 30,1 процента за жените. Броят на обезкуражените е 16,5 хиляди, или 1,6 процента от всички икономически неактивни лица в тази възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 8,6 процента.

Относителният дял на хората с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 41,2 процента.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 13,8 процента.

