13 март 2026, 21:22 часа 293 прочитания 0 коментара
Румен Радев: Още е рано за спешни мерки за горивата, но държавата трябва да е готова

България трябва да има готовност за мерки срещу поскъпването на горивата, но засега не бива да се прибързва. Това каза бившият енергиен министър и председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев. По думите му към момента по-сериозният проблем за бизнеса не са течните горива, а високите цени на електроенергията. Темата за евентуални компенсации за хората и бизнеса заради войната в Близкия изток и поскъпването на енергийните ресурси остава на дневен ред. Според Румен Радев обаче първо трябва да се направи точна оценка на ситуацията.

„Аз мисля, че трябва и е добре да имаме подготовеност за мерки, да се поразсъждава в коя посока биха били удържани някакви преходи“, каза той. По думите му все още не е напълно ясно как точно ще бъдат подпомагани нискодоходните групи, ако държавата тръгне в тази посока. „Най-вероятно правим някаква по-обща такава агрегирана сметка. Допускам, че е нещо свързано и с опита, който имаме в подпомагането, като енергийни помощи“, коментира той.

Радев обърна внимание, че един от големите въпроси е как подобни мерки ще бъдат администрирани на практика. Според него от началото на ескалацията около Иран ръстът при суровия петрол е значителен, но това не се е пренесло в същата степен върху крайните цени у нас. „Говорим за около 35-37% увеличение в цената на Brent. В България бензинът поскъпна фактически до днес от 1,26 евро до 1,36 евро. При дизела поскъпването е по-високо – 19 евроцента“, каза той.

Радев подчерта, че въпреки това българските цени все още остават под нивата в други страни от ЕС. „И сегашните цени в България продължават да бъдат по-ниски от старите, които бяха в останалата част от Европа“, заяви той.

По думите му различни европейски държави вече прилагат различни модели – от таван на цените до административни ограничения. „Гледаме на държавите какво правят. Таван на цените има дневен такъв в Германия, има и таван на цените в Хърватия и в Унгария“, каза той. Румен Радев обаче даде да се разбере, че към този момент не вижда основание за незабавна намеса от този тип у нас.

Председателят на АИКБ беше категоричен, че бизнесът в България е по-силно притеснен от цените на електроенергията, отколкото от тези на горивата. „За нас, като бизнес, много по-значими са отклоненията в цените на електроенергията. Ние сме трайно с по-високи цени на електроенергия в сравнение с останалата, особено централна част на Европа.“, каза той.

Според него дори в момента България е на значително по-високи нива от страни като Германия и Франция. „Ние сме с около два пъти по-висока цена“, посочи той. Радев подчерта, че за домакинствата ситуацията е различна, защото цената на електроенергията за тях остава регулирана и субсидирана.

Според Румен Радев пазарите в момента реагират най-силно на риска конфликтът да се проточи, както и на опасността за трафика през Ормузкия проток. „Пазарите реагират изключително чувствително към темата за продължителност“, каза той и добави - „Да не се допуска, например, миниране на Ормузкия проток, по проста причина, че мините не правят разлика между един или друг съд.“

Елин Димитров Отговорен редактор
