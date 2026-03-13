Нов фонд ще подпомага домакинства заради поскъпването на енергията

Парламентът възложи на Министерския съвет да предприеме неотложни действия за ограничаване на неблагоприятните ефекти от поскъпването на петрола и природния газ. Предложението за мерки срещу ценовия шок беше внесено от "ДПС - Ново начало" и получи подкрепата на 97 народни представители, докато 20 гласуваха "против", а 19 се въздържаха.

С приетото решение правителството трябва да изготви и приложи пакет от мерки в подкрепа на най-уязвимите групи от населението - хората с доходи под линията на бедност. Предвижда се това да стане, наред с другото, чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане. В същото време кабинетът ще трябва да подготви програма за подкрепа на предприятия и публични услуги, които са най-силно засегнати от увеличените разходи за енергия. Сред тях са транспортният сектор, градският транспорт, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, както и земеделските производители.

За по-ефективно управление и разпределение на средствата е предвидено създаването на специален фонд "Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата" към Министерството на финансите. Чрез него ще се администрират средствата по различните програми за подпомагане, като целта е да се гарантира прозрачност при тяхното разходване.

Средствата във фонда ще се формират от допълнителните приходи в държавния бюджет от данък върху добавената стойност, които се очаква да постъпят вследствие на по-високите цени на суровия петрол сорт "Брент" и на втечнения природен газ.

В рамките на своите правомощия правителството ще има възможност да осигурява финансиране на фонда и чрез Българската банка за развитие.

По отношение на транспортния сектор се предвижда, въз основа на отчетените количества използвани горива за съответния месец на предходната година, Българската агенция за експортно застраховане да издава гаранции, които да позволят разсрочване на лизинговите вноски на транспортните компании до края на 2026 г.