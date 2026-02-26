Еврото и цените на имотите: Какво се случи?

Как въвеждането на еврото се отрази върху цените на имотите? Преди влизането на България в еврозоната имаше най-различни прогнози, често в противоположни посоки. Затова Actualno.com реши да потърси къде е истината, като провери как се движат цените в най-големия имотен пазар у нас - столицата и ги сравни с равнищата им от края на ноември миналата година, когато направихме подобно проучване.

Най-скъпи квартали

Най-скъпият квартал в София, където средните цени надхвърлят 5000 евро за кв.м. е районът около Докторски паметник - там от средна цена от 5228 евро за кв.м. през ноември, сега тя е скочила на 5724 за кв.м. Във втория по цени квартал Изгрев обаче, от 4923 евро за кв.м. е спаднала до 4871 за кв.м.

Още: Приключиха ли паническите покупки на жилища преди еврото: Експерти с подробности за пазара

В следващите по цени квартали средната цена леко се покачва - в Яворов от 4402 евро за кв.м. на 4503, а в Иван Вазов от 4183 за кв.м на 4279 евро за кв.м.

Подобно е положението и в други скъпи квартали - в Изток от 3812 евро за кв.м сега е 3897, в Лозенец от 3632 евро за кв.м. сега е 3764, Медицинска академия (Крива река) от 3587 евро за кв.м на 3707, Оборище от 3500 евро за кв.м. на 3617, Хладилника от 3386 евро за кв.м. на 3584, Зона Б-5-3 от 3220 евро за кв.м. на 3400, Хиподрума от 3019 евро за кв.м. на 3135, Гоце Делчев от 3006 евро за кв.м. на 3181, Кръстова вада от 3006 евро за кв.м. на 3099, Белите брези от 3005 евро за кв.м. на 3006.

Незначителен спад от тази група се отбелязва само в Гео Милев от 3427 евро за кв.м. на 3410 и в Стрелбище от 3096 за кв.м. на 3072.

Няма съществена промяна в цените при столичните квартали, където средните им стойности са между 2000 и 3000 евро за кв.м., като между тях са Банишора, Борово, Бъкстон, Витоша, Западен парк, Илинден, Княжево, Красно село, Лагера, Овча Купел, Павлово, Подуяне, Разсадника, Света троица, Редута, Слатина, Студентски град, всички части на Младост, Дружба и Надежда, както и някои части на Люлин.

Още: На прага на еврото: Цените на имотите в България скочиха до небесата

Най-евтини квартали

В най-евтините квартали в Ботунец 1 от 1228 за кв.м. цената се вдига до 1288, но в Ботунец 2 от 1226 евро за кв.м. пада на 1072.

В Модерно предградие от 1554 евро за кв.м цената става 1604, в Кремиковци от 1636 евро за кв.м. на 1492, Експериментален от 1705 евро за кв.м. на 1916, Левски В от 1713 евро за кв.м. на 1904, Люлин 5 от 1751 евро за кв.м. на 1780, Люлин 6 от 1764 евро за кв.м. на 1985, Люлин 10 от 1772 кв. м. на 1764, Обеля - от 1828 евро за кв.м. на 1772, Малашевци без промяна - 1831 евро за кв.м., Орландовци от 1861 евро за кв.м. на 1829 и Суходол от 1863 евро за кв.м. на 1752.

Още: Цените на имотите след еврото: Ключова прогноза

В тези квартали се наблюдава леко повишение или леко понижение, вероятно в зависимост от типа и локацията на имотите, които се предлагат в момента.

Като цяло обаче, изводът е, че съществена промяна в цените на имотите след влизането на България не се наблюдава, с изключение на някои престижни локации, където жилищата продължават да покачват стойността си. Засега обаче, не се оправдават прогнозите нито за драстично покачване на цените, нито за някакъв апокалиптичен срив. А дали скоро ще има съществена промяна на имотния пазар - само бъдещето ще покаже.

Източник: imot.bg.