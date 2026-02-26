Как парите за пенсия да са повече: Експерт обясни видовете мултифондове

Как парите за пенсии да са повече? Експертът Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително, доброволно пенсионно осигуряване обясни ползата от мултифондовете, заложени в Кодекса за социално осигуряване, който депутатите разглеждат в момента на второ четене. Логиката според Несторова e: когато човек има 40 години хоризонт да спестява за своята пенсия, е редно през по-голямата част на този период тези пари да носят повече доходност, а накрая да се насочи към сигурността.

"Има огромно обществено очакване за тази реформа и от сърце се надявам, че съдържателният разум ще надделее в политическите боричкания и този закон ще мине през следващия час и половина", добави още Несторова.

По думите й това даже не е реформа, а естествено развитие на системата към това индивидуланите партиди на хората да растат по-бързо.

Снимка: Actualno.com

Трите възможности за инвестиране

Става въпрос за трите възможности за инвестиране във вид на фондове: динамичен, балансиран и консервативен.

"Динамичен означава, че средствата ще бъдат инвестирани много повече и в по-голям процент в книжа с променлив доход, които зависят от движението на пазарите, но и съответно са и по-доходни. Балансираният фонд ще бъде наполовина книжа с променлив доход и наполовина книжа с фиксиран доход. Консервативният фонд ще прилича на спестовна касичка, място, където парите изчакват момент на пенсионирането", обясни Несторова. ОЩЕ: Мултифондове: Депутатите одобриха реформа във втория пенсионен стълб