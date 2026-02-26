Заради високите сметки за ток: КЗП проверява трите ЕРП-та

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира Комисията за защита на потребителите за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната. Те са във връзка с постъпили множество жалби и сигнали на потребители, свързани с високите сметки за електроенергия през м. януари 2026 г. Това се случва и след обстоен анализ на постъпващите сигнали в Комисията от началото на годината.

Обект на проверките е начинът на разглеждане от електроснабдителните дружества на постъпилите жалби на гражданите, както произнасянето по конкретните сигнали и начинът на решаване на евентуално възникналите спорове. Целта на проверките е да се гарантира в най-висока степен защитата на потребителите. Още: Абсурд в Русе: Затворено заведение с хиляди евро сметка за ток

Проверки

По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените жалби, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване. Петиция за цената на тока на ПП-ДБ е популистка: Цените на тока у нас са сред най-ниските в ЕС

За предоставяне на изисканите данни и документи, дружествата разполагат с тридневен срок, който изтича в края на деня в понеделник, 02.03.2026 г.

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона, включително и при налагането на санкции, уверяват от регулатора.