Любопитно:

Заради високите сметки за ток: КЗП проверява трите ЕРП-та

26 февруари 2026, 16:15 часа 151 прочитания 0 коментара
Заради високите сметки за ток: КЗП проверява трите ЕРП-та

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира Комисията за защита на потребителите за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната. Те са във връзка с постъпили множество жалби и сигнали на потребители, свързани с високите сметки за електроенергия през м. януари 2026 г. Това се случва и след обстоен анализ на постъпващите сигнали в Комисията от началото на годината.

Обект на проверките е начинът на разглеждане от електроснабдителните дружества на постъпилите жалби на гражданите, както произнасянето по конкретните сигнали и начинът на решаване на евентуално възникналите спорове. Целта на проверките е да се гарантира в най-висока степен защитата на потребителите. Още: Абсурд в Русе: Затворено заведение с хиляди евро сметка за ток

Проверки

По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените жалби, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване. Петиция за цената на тока на ПП-ДБ е популистка: Цените на тока у нас са сред най-ниските в ЕС

За предоставяне на изисканите данни и документи, дружествата разполагат с тридневен срок, който изтича в края на деня в понеделник, 02.03.2026 г.

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона, включително и при налагането на санкции, уверяват от регулатора.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
електроразпределителни дружества Електричество КЗП Електроенергия сметки за ток
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес