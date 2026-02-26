МВФ иска САЩ да ограничат огромния си дефицит

Международният валутен фонд излезе с призив към САЩ да ограничат нарастващия си огромен фискален дефицит по текущата сметка и търговския дефицит, предаде Ройтерс.

След годишния преглед на политиката на САЩ от МВФ управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева заяви, че "заключението е, че дефицитът по текущата сметка е твърде голям, за да се обясни лесно за публиката. По думите й това е признато от администрацията на президента Тръмп.

Георгиева заяви, че инфлацията при американските стоки е "донякъде засегната" от митата на Тръмп, което подчертава продължаващите ценови ефекти на търговската политика, дори когато по-широката инфлация се забавя.

МВФ с твърда позиция

На фона на първия анализ на МВФ за САЩ по "Член IV" на политиките на администрацията на Тръмп, Георгиева посочи, че намаляването на лихвения процент по федералните фондове до диапазон от 3,25% до 3,5% би било в съответствие с връщането на американската икономика към пълна заетост.

Коментарът предполага, че МВФ вижда възможност за по-нататъшно облекчаване на политиката с течение на времето, ако се приеме, че инфлацията продължава да намалява и условията на пазара на труда остават стабилни.

Георгиева зае твърда позиция и по отношение на фискалната политика като заяви, че ще са необходими решителни действия, за да се насочи публичният дълг на САЩ към низходяща траектория.

МВФ прогнозира постоянни дефицити и нарастващи нива на дълга през следващите години, което засилва опасенията относно средносрочната фискална устойчивост, предаде БНР.

Източник: Getty Images

Според Георгиева Фондът споделя загрижеността на администрацията на Тръмп относно разширяването на търговския дефицит и дефицита по текущата сметка на САЩ, добавяйки директно, че външният дефицит е "твърде голям". МВФ предупреди, че устойчивите големи дефицити излагат САЩ на промени в настроенията на глобалните инвеститори.

"Нарастващ риск за стабилността"

Относно неотдавнашното решение на Върховния съд за отмяна на някои от митата на бившия президент Тръмп, Георгиева заяви, че МВФ все още не е взел официално становище. Фондът ще оцени последиците и ще ги включи в окончателния доклад по "Член IV".

Като цяло, забележките на Георгиева съчетават предпазлив оптимизъм относно инфлацията и заетостта с ясни предупреждения за фискални и външни уязвимости.

МВФ заяви в първия си преглед за американската икономика по "Член IV", че растежът на САЩ за 2026 г. ще остане с устойчив темп от 2,4%, в съответствие с прогнозите на Фонда от януари, докато инфлацията няма да се върне към целта на Федералния резерв от 2% до началото на 2027 г., предвид несигурността около нейната траектория и тази на икономическия растеж.

В МВФ обаче са на мнение, че фискалните дефицити на САЩ ще останат между 7% и 8% от БВП през следващите години - повече от 2 пъти над нивата, които са целеви за американския министър на финансите Скот Бесънт, а консолидираният държавен дълг ще достигне 140% от БВП до 2031 г.

"Въпреки че рискът от суверенен стрес в САЩ е нисък, възходящият тренд на съотношението публичен дълг/БВП и нарастващите нива на краткосрочен дълг/БВП представляват нарастващ риск за стабилността на американската и световната икономика", посочи МВФ.

