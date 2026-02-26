Спорт:

Руските региони влязоха в пета година война с рекордна финансова дупка

Нарастващите икономически проблеми, причинени от войната и санкциите, засегнаха сериозно финансовата стабилност на руските региони. Към края на 2025 г. общият регионален бюджетен дефицит е нараснал 3,6 пъти в сравнение с предходната година, достигайки 1,478 трилиона рубли (или над 16,2 млрд. евро). В резултат на това числото е станало рекордно високо за целия период на наблюдение досега, сочат изчисленията на агенция ACRA въз основа на данни от Единния портал на бюджетната система.

Доста повече разходи, отколкото приходи

Резкият ръст на дефицита се дължи на факта, че регионите, с общи приходи от 22,6 трилиона рубли (с 4% повече от 2024 г.), са изразходвали 24,1 трилиона рубли (с 9% повече).

В резултат на това 74 области се сблъскаха с бюджетна „дупка“ - в сравнение с 50 през предходната година, обобщава данните руското бизнес издание "Коммерсант".

Москва е с най-голям дефицит

В абсолютно изражение Москва е с най-голям дефицит - 299 милиарда рубли. Далеч зад нея следват Ямало-Ненецкият автономен окръг с 84 милиарда рубли дефицит и Ханти-Мансийския автономен окръг със 72 милиарда.

В относително изражение (в сравнение с обема на данъчните и неданъчните приходи) най-големи дефицити са отчетени в регионите Кемерово и Вологда (35%), както и в региона Архангелск (34%).

Димитър Радев
