Заради редкоземните минерали: Търговската война между Китай и САЩ удари нови върхове

САЩ обвиниха Китай в опит да навреди на световната икономика. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че решението на Пекин да затегне контрола върху износа на редки земни метали е признак на слабост в китайската икономика. "Изглежда, че искат да повлекат всички останали надолу с тях. Може би има някакъв ленинистки бизнес модел, при който нараняването на клиентите се счита за добро", казва той, цитиран от Financial Times.

Бесент предупреди, че ако Китай се опита да забави световната икономика, "той ще бъде първият, който ще пострада". Засилват се медийните спекулации, че Вашингтон вече подготвя отговор — пакет от мерки, включващ изискване за лиценз за всички компании, изнасящи софтуер за Китай. Това може да нанесе сериозен удар върху китайската индустрия.

CNBC напомня, че на 9 октомври Китай обяви следното - без износ на редкоземни минерали и елементи под негов контрол, ако те ще се ползват за военна употреба. В САЩ такива минерали се ползват в производството на F-35 и ракетите "Томахоук". Китай също така наложи нови пристанищни такси на американските кораби и започна антитръстово разследване срещу американската Qualcomm (QCOM). Пекин спря и покупките на американска соя, което е сериозен удар за американското селско стопанство.

Американците ще платят повече от половината от наложените от Тръмп мита, тъй като заради тези действия се повишават цените на крайни продукти - съответно, крайните потребители плащат. Според анализ на американската инвестиционна банка Goldman Sachs, 55% от тежестта на митата директно ще се стовари върху джобовете на крайните потребители в САЩ, а 22% - върху американските компании. Очаква се и оконочателното съдебно решение дали двустранните мита на Тръмп всъщност са закони - на долна инстанция те бяха обявени за незаконни. И като черешка на тортата - Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social тази седмица, че няма нужда никой да се тревожи за Китай, всичко щяло да е наред:

