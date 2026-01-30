Четвъртокласници на тест: Нова платформа проверява уменията им

Четвъртокласниците могат да проверят уменията си за решаване на задачи, включени в международни изследвания от типа PIRLS в специална онлайн платформа. Интерактивните упражнения са достъпни на https://pirls.bg/ и имат за цел опознаване на формата, видовете текстове и начина на работа при световните проучвания на четивната грамотност и ще бъдат предоставени на всички училища, съобщиха от Министерството на образованието (МОН).

Какво съдържа платформата?

Платформата е разработена от Института по образованието по Национална програма "Умения на фокус" в съответствие с подхода и философията на международните изследвания. Основната част от задачите акцентират върху четенето с разбиране, ориентирането в текст, извличането и интерпретирането на информация, както и върху съвременните дигитални форми на работа с текст.

Упраженията могат да се използват в училище или самостоятелно, като част от ежедневната работа с четивни задачи. Те не са подготовка конкретно за PIRLS, а дават възможност учениците спокойно да се запознаят с различни видове литературни и информационни текстове, да отговорят на интерактивни въпроси.

Освен учениците платформата подпомага също учители и родители, представяйки им вида на съвременните задачи за четене, които се използват в международни изследвания.

От МОН добавят, че онлайн платформата ще допринесе за повишаване на информираността, прозрачността и разбирането на международните образователни изследвания, както и за насърчаване на интереса към четенето и осмисленото общуване с текст още в началния етап на образование. Тестовете ще се допълват и развиват поетапно с нови интерактивни задачи, което ще разширява възможностите на учениците.

За PIRLS 2026

Международното изследване PIRLS 2026 ще се проведе тази година сред четвъртокласниците в 150 училища в различни региони на страната. За пръв път над 4000 ученици ще решават тестовете на лаптопи. За целите на националното сравнително изследване допълнително ще бъдат избрани други около 1200 четвъртокласници, които да участват в изследването със задачи на хартия.