Кабинетът "Радев":

Най-смъртоносното лято в Германия с 14 000 жертви

20 август 2026, 15:13 часа 449 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Най-смъртоносното лято в Германия с 14 000 жертви

Германия, която беше засегната както много други европейски страни от поредица безпрецедентно интензивни горещи вълни, регистрира най-смъртоносното си лято с близо 14 000 смъртни случая, свързани с жегите. Предварителни данни, публикувани от Националния институт за обществено здраве "Роберт Кох", предоставят информация за смъртните случаи, свързани с горещите вълни, до 9 август. Тези екстремни периоди са станали по-интензивни и по-чести заради климатичните промени, отбелязват от "Роберт Кох". 

Въпреки че есента ще настъпи едва след месец, Германия, страната с най-голямо население в Европейския съюз от 82 милиона жители, вече подобри предишния рекорд, регистриран през 2018 г., когато смъртните случаи, свързани с горещините, бяха 8900, посочва АФП. 

9600 от общо 14 000 души, починали тази година вследствие на горещините, са починали през седмицата от 22 до 28 юни, която беше особено гореща в Германия с температури, надхвърлили на места 41 градуса по Целзий. 

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Хората над 75-годишна възраст са били най-засегнати от изключително високите температури, се посочва още в доклада на института "Роберт Кох". 

Франция и Испания също публикуваха предварителни данни днес и вчера за високата смъртност по време на периодите с екстремни температури. Франция регистрира 7300 смъртни случая това лято, свързани с горещините, а Испания 4500.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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