Кредитната рейтингова агенция S&P предупреди, че кредитният рейтинг на Nvidia може да бъде намален поради "нарастващ" управленски риск. Той може да бъде намален с една степен през следващите 90 дни, ако компанията продължи да има „недостатъци“ в управленската си рамка, заявиха от S&P Global Ratings след отстраняването и последващото възстановяване на Дженсен Хуанг начело на Nvidia.

„Новините относно главния изпълнителен директор и въпросите относно потенциални нарушения на контрола върху износа разкриха уязвимости в рамката за управление на Nvidia, особено по отношение на структурата, състава и ефективността на борда“, заяви S&P.

Nvidia в момента има рейтинг AA - третото най-високо ниво в скалата.

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S&P постави производителя на чипове в списъка с рейтинги „CreditWatch с негативни последици“, въпреки че всяко потенциално понижаване на рейтинга би било ограничено до една степен - до AA-, освен ако разследвания или разкрития не доведат агенцията до заключението, че репутацията или бъдещите перспективи на Nvidia също са били засегнати.

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Притесненията на S&P

Понижаването на рейтинга може да окаже натиск върху цените на облигациите, да повиши доходността и да увеличи разходите за заеми. През юни Nvidia определи цената на старши облигации с инвестиционен клас на стойност 25 милиарда долара с падеж от 2028 до 2056 г., малко след като S&P повиши рейтинга на компанията от AA- на AA.

Според Bloomberg Nvidia има облигации на стойност около 32,5 милиарда долара в индекса на висококачествените корпоративни облигации в САЩ.

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Съобщението на S&P идва малко след като Moody’s Ratings промени перспективата си за Nvidia от положителна на стабилна на 18 ноември, позовавайки се на опасения относно управлението, и остави тази перспектива непроменена след завръщането на Хуанг.

S&P също така посочи „дългия мандат“ на някои членове на борда като причина, поради която тяхната независимост може да бъде „компрометирана“, и заяви, че рискът за управлението на Nvidia „нараства“.

Рейтинговата агенция добави, че все още не е запозната с предприетите от борда коригиращи действия за справяне с евентуални „значими“ недостатъци в управлението.

Председателят Харви Джоунс и ранният инвеститор Тенч Кокс са членове на борда на Nvidia от 1993 г., докато Брук Сийуел се присъединява през 1997 г. Марк Стивънс е член на борда от 1993 до 2006 г. и се завръща в борда през 2008 г.

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S&P също така повдигна въпроси относно управлението на геополитическия риск и вътрешния контрол, произтичащи от експозицията на Nvidia към Китай.

„Въпреки че ръководството на Nvidia е осигурило значителна възвръщаемост за своите акционери в продължение на десетилетия, слабият изпълнителен надзор и липсата на планиране на наследяването изведоха на преден план въпросите около риска, свързан с „ключовия човек“, обясниха Андрю Чанг и Дейвид Цуи от S&P.

Чанг и Цуй отбелязаха, че оставката на Хуанг и последвалото му възстановяване на поста не са решили въпросите относно надзора на борда върху поведението на изпълнителната власт.

Агенцията също така възнамерява да се срещне с борда и ръководството на Nvidia, за да обсъди планове за отстраняване на тези недостатъци, особено по отношение на „независимостта на борда, ефективния управленски надзор и надеждния план за наследяване на лидерските позиции“.

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Хуанг се завърна по-малко от две седмици след като Джоунс заяви, че директорите на Nvidia нямат намерение да го възстановяват на поста. По-късно бордът гласува единодушно за връщането на Хуанг, което доведе до покачване на акциите на Nvidia с цели 36% по време на сесията в понеделник. Акциите на Nvidia са надолу с около 12,5% от затварянето на борсата в понеделник.

Интересът на Тръмп

В същото време стана ясно, че инвестиционните портфейли на американския президент Доналд Тръмп са купували или продавали акции на Nvidia поне 44 пъти тази година, показва преглед на финансовите отчети на Тръмп.

Последните публични декларации на американския президент за инвестиционната му търговия показват, че между януари и септември портфейлите са закупили акции на Nvidia на стойност между 5,2 милиона и 17 милиона долара (4 милиона и 13 милиона британски лири) и са продали акции на Nvidia на стойност между 4,4 милиона и 12 милиона долара. В края на 2025 г. портфейлите му са държали акции на Nvidia на стойност между 12,5 милиона и 58 милиона долара.

Финансовите декларации до Службата за правителствена етика отчитат нисък и висок диапазон от стойности на транзакциите, така че по-прецизен анализ на това колко акции на Nvidia са били търгувани не е възможен.

Периодът на скорошни сътресения в Nvidia и волатилността в цената на акциите ѝ не е обхванат от разкритията. През последните 2 седмици съоснователят и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг подаде оставка, а след това Тръмп изигра важна роля за възстановяването му на поста.

Белият дом заяви, че портфолиото от акции и облигации на Тръмп се управлява независимо от трети страни и нито той, нито семейството му „имат каквато и да е възможност да ръководят, влияят или дават информация относно това как се инвестира в портфолиото или кога се купуват или продават активи“.

Хуанг подаде оставка на 12 ноември след съобщения за извънбрачни връзки, включително с жена, за която се твърди, че има връзки с китайското разузнаване. Цената на акциите на Nvidia се срина след новината за оставката му. В понеделник бордът на Nvidia обаче обяви, че 63-годишният Хуанг е възстановен като главен изпълнителен директор.

Тръмп заяви пред американските медии, че е убедил борда на технологичния гигант да върне Хуанг. Бордът заяви, че е „получил информация от висши нива на правителството на Съединените щати“, че той „не представлява риск за националната сигурност“.

Цената на акциите на Nvidia скочи с 31% след завръщането на Хуанг. Около 1 трилион долара (763 милиарда британски лири) бяха добавени към пазарната стойност на Nvidia, но акциите на компанията все още се търгуват под стойността си отпреди да започнат да се разпространяват информациите за предполагаемите афери на Хуанг.

Въпреки това, сред политическите експерти както на републиканците, така и на демократите, остават опасения относно действията на Хуанг и спазването от страна на Nvidia на контрола на САЩ върху износа на съвременни компютърни чипове за Китай, както и участието на Тръмп в преназначаването му за главен изпълнителен директор.

Чип технологията и инвестициите на Nvidia са от решаващо значение за растежа на индустрията за изкуствен интелект, което я превръща в една от най-ценните компании в света.

Според финансовите услуги на State Street, фирмата вече представлява повече от 6% от индекса S&P 500. Това я прави втората най-ценна компания в индекса след Apple, чиито акции се търгуват често и в сметките на Тръмп.

Nvidia също така се класира високо в много световни индекси, което означава, че инвестиционните сметки, държани по целия свят, включително пенсионните, вероятно ще включват нейните акции.

Според доклада за финансово разкриване за първата година от втория мандат на Тръмп, Тръмп е спечелил най-малко 2,2 милиарда долара (1,7 милиарда британски лири) от различни инвестиции и търговски дейности.

Барбара Пери, експерт по президентските избори в Центъра Милър към Университета на Вирджиния, заяви пред Би Би Си, че това е безпрецедентно. „Това е отвъд всичко, което сме виждали по време на президентство“, добави тя.