Стойността на акциите на Доналд Тръмп в технологичния гигант Nvidia може да е нараснала с до 15 млн. долара само за ден. Това изчислява Financial Times след рязкото поскъпване на книжата на компанията в понеделник, последвало завръщането на Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор.

Публичните финансови декларации на американския президент не разкриват точния брой акции, които притежава. На базата на наличните данни обаче Financial Times изчислява, че към 30 септември Тръмп е държал най-много 370 000 акции на Nvidia. Ако не ги е продал, само в рамките на понеделник стойността им е скочила с около 15 млн. долара.

В интервю за CNBC Тръмп заяви, че е разговарял с борда на Nvidia и го е убедил да върне Дженсън Хуанг начело на компанията. Междувременно сенаторът демократ от Аризона Рубен Галего призова да бъдат проверени сделките с акции, извършени преди обявяването на решението. Още: Ако няма приемлив мир за Украйна до края на 2026, Зеленски ще има две големи искания от новия Конгрес на САЩ

Скандалът около Хуанг

Съоснователят на Nvidia Дженсън Хуанг подаде оставка на 12 ноември след публикации за извънбрачните му връзки с Алис Хуанг и Кимбърли Пауъл. Последната е вицепрезидент на компанията и отговаря за разработването на технологии в здравния сектор. Алис Хуанг е бивш ръководител в Megaspeed, срещу която американските власти са водили разследване по подозрения в шпионаж в полза на Китай.

По-малко от седмица преди бордът да върне Хуанг на поста, председателят му Харви Джоунс категорично заяви, че подобно развитие няма да има. Тогава той посочи, че поведението на Хуанг е в нарушение на етичния кодекс на Nvidia.

Въпреки решението за завръщането му, разследването, възложено от борда на директорите, все още не е приключило. Още: Зетят на Тръмп към президента: Спри да нападаш Зеленски!

Акциите скочиха с над 30%

В понеделник акциите на Nvidia поскъпнаха с 31,5%, което увеличи пазарната капитализация на компанията с приблизително 950 млрд. долара. Ръстът доведе и до значително увеличение на стойността на акциите, притежавани от Тръмп.