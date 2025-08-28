Войната в Украйна:

14-годишен бе обявен за терорист в Русия (ВИДЕО)

14-годишно момче от Новосибирска област, Русия, беше обявено за терорист. С това той става най-младият в списъка на Росфинмониторинг. Момчето се казва Максим Шелковников. На 16 август 2025 г. транспортната полиция на Сибир е съобщила за задържането на двама младежи, на 14 и на 15 години. Според версия на телохранителите учениците възнамерявали да подпалят релейни табла на жп пътя Каргат — Убинское. 

Обвинения

Децата са заподозрени и в палеж на кула в Каргатски район. Образувано е наказателно дело за тероризъм. По-рано в списъка с терористи беше вписан 14-годишният Амир Шагатов, но той е роден през април, а Максим - през юни. Преди дни майка почина на гроба на сина си, който е бил убит на фронта в Украйна. След нейното погребение починал и вторият й син, който страдал от язва и получил криза. От Спешна помощ не изпратили лекари. Сега семейството остава с бащата, който е с увреждания и още две момчета на 15 и 16 години.

