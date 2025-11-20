Войната в Украйна:

Умираме най-много в ЕС, "но всичко е точно"

20 ноември 2025, 08:59 часа 281 прочитания 0 коментара
България продължава да бъде държавата с най-висока смъртност в ЕС - 15.6 на 1000 души при средно 10.8‰ за ЕС. Това показва приетият от Министерски съвет Годишен доклад за 2024 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030.

Имаме много по-ниска продължителност на живота, висока детска смъртност, спад в раждаемостта и висок процент хронични заболявания, но при представянето на данните бяха подчертани положителните тенденции.

Продължителността на живота и високата смъртност

Така като добра новина е представена средната продължителност на живота у нас, която се покачва до 75.6 години. За сравнение, средната продължителност в Европейския съюз е 81,4 години.

От правителствената пресслужба отбелязват намаление на смъртността (15,6 на 1000 души, при 15,7%о за 2023 г., 18,4%о за 2022 г. и 21,7%о за 2021 г.), но въпреки това България продължава да е с най-висок коефициент на общата смъртност сред страните от ЕС (средно 10,8%о).

Най-честа причина за смърт са болестите на органите на кръвообращението (60,7%), следвани от новообразуванията (17,0%).

Макар детската смъртност у нас да е една от най-високите в Европа, официалните данни сочат, че детската смъртност спада до 4.5‰ и "се доближава до европейските стойности" от 3,3 промила. Въпреки положителните тенденции в лечимата и предотвратимата смъртност, България остава далеч зад останалите страни от ЕС, а хроничните незаразни заболявания продължават да са водеща причина за смърт и инвалидизация.

Раждаемостта

Данните от доклада показват, че през 2024 г. раждаемостта намалява, но коефициентът на общата раждаемост (8,3%о) надвишава, макар и със съвсем малко, средните стойности за ЕС (8,2%о). Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2024 г. е 27,6 години, като има разлики по региони - от 22,1 за област Сливен до 30,9 за област София, предаде БТА.

Като цяло официалният анализ на ключовите показатели за мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 показва, според властта, положителна тенденция по отношение на общата, детската и преждевременната смъртност, очакваната продължителност на живота при раждане, годините живот в добро здраве при раждане, очакваната продължителност на живота и други.

Десислава Любомирова
