Любопитно:

38 години от падането на Берлинската стена, спряла бягството на милиони германци от съветския "рай"

10 ноември 2025, 17:04 часа 550 прочитания 0 коментара
38 години от падането на Берлинската стена, спряла бягството на милиони германци от съветския "рай"

Днес се навършват точно 36 години от едно събитие, което стана символичният край на Студената война - в нощта на 9 срещу 10 ноември 1989 година падна Берлинската стена, с която в годините след Втората световна война бе разделена Германия на Западна и Източна.

Минираната бетонна стена, която трябваше да спре бягството на милиони германци от съветския "рай"

След края на войната победената Германия е разделена на четири окупационни зони - американска, британска, френска и съветска.

Още: Карта на следвоенна Германия ядоса Русия, Захарова иска извинение от Берлин

През 1949 г. се създават Федерална република Германия (ФРГ) — на Запад, и Германска демократична република (ГДР) — на Изток. Берлин, макар и попаднал изцяло в съветската зона, също е разделен на Източен (съветски) и Западен (съюзнически) сектор.

Между 1949 и 1961 г. над 2,7 милиона източногерманци бягат през Берлин на Запад. За да спре това, ГДР изгражда през нощта на 12 срещу 13 август 1961 г. бариера, която с течение на времето се превръща в Берлинската стена — система от бетонни стени, огради, кули и минни полета, дълга над 155 км. Заповедта за първоначалната бариера е подписана от източногерманския политик Валтер Улбрихт, което представлява фактическо нарушение на следвоенното споразумение на страните победителки, съгласно което Великобритания, САЩ, Франция и СССР имат равни права в управлението на Берлин.

Политическата обстановка през 1980-те години

По това време Източният блок отслабва. Икономическата криза в ГДР е тежка — дефицити, дългове и зависимост от Съветския съюз.

Още: Хайнц Куздас за Actualno.com: Превърнахме Берлинската стена в платно за изкуство и барометър на времето

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Реформите, които провежда Михаил Горбачов в СССР ("гласност" и "перестройка") са последвани от промени и в другите страни от социалистическия блок. Така например, в Полша партия "Солидарност" печели влияние, Унгария започва да демонтира граничните огради с Австрия (през май 1989 г.), в ГДР се увеличават масовите демонстрации (особено в Лайпциг - т.нар. "понеделнишки протести") и източногерманците търсят начини да бягат през Чехословакия и Унгария към Запада.

Падането на стената — как се стига до него

На 18 октомври 1989 г. дългогодишният източногермански лидер Ерих Хонекер е принуден да подаде оставка. На негово място идва Егон Крeнц, който обещава реформи и повече свобода на пътуване.

Вечерта на 9 ноември 1989 г., говорителят на режима в Източна Германия Гюнтер Шабовски обявява на пресконференция нови правила за излизане от страната. Журналист задава въпроса: "Откога влиза това в сила?" и Шабовски, без да има точна информация, отговаря: "Доколкото ми е известно — веднага".

Още: Световни лидери и хиляди германци заедно за 30-годишнината от падането на Берлинската стена (СНИМКИ)

Реакцията на хората

Новината се разпространява мигновено по западногерманската телевизия. Хиляди берлинчани се стичат към граничните пунктове, най-известните от които са Борнхолмер Щрасе, Чекпойнт Чарли, Пьотсдамер Плац.

Граничарите, които не са получили ясни инструкции, в полунощ на 9 срещу 10 ноември 1989 г., отварят бариерите. Хората започват да преминават свободно.

Западни и източни берлинчани се прегръщат и танцуват по стената. Сцените са излъчени по целия свят и се превръщат в символ на края на разделена Европа.

Още: Google отбелязва годишнината от падането на Берлинската стена

Снимка: Getty Images

Политическият ефект

До декември 1989 г. Берлинската стена вече физически се разглобява — хората разбиват бетонните блокове с чукове и кирки (т.нар."„mauerspechte" – "кълвачи на стената").

На 3 октомври 1990 г. Германия официално се обединява. Това се превръща в Деня на германското единство (Tag der Deutschen Einheit).

Падането на стената води до поредица от промени в цяла Източна Европа — Чехословакия, България, Румъния, които свалят комунистическите режими.

Любопитни факти

  • Берлинската стена включва над 300 наблюдателни кули и 20 000 гранични войници;
  • Според различни източници между 136 и 245 граждани на ГДР загиват при опит да я преминат от 1961 до 1989 г.;
  • Въпреки суровите мерки над 5 000 души намират начин да преминат успешно стената и да избягат на Запад. Сред най-известните случаи са: масовото бягство по тунел, дълъг 149 метра, полет с делтаплан и промушване между прозорците на 2 съседни апартамента;
  • Парчета от стената днес могат да се видят в Берлин (East Side Gallery), както и в Лондон, Ню Йорк, Брюксел, Сеул. Част от стената е изложена пред сградата на ООН в Ню Йорк, както и в Европейския парламент.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Германия Берлинска стена авторски
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес