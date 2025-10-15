40 години живял в Латвия и не научил латвийски език: Депортираха 75-годишен руснак (ВИДЕО)

75-годишен руснак, живял от 40 години в Латвия, беше изгонен от страната. Причината - не знае латвийски език. Той се е провалил на въведения от латвийските власти основен езиков изпит - нов закон, за да получиш статут на дългосрочно пребиваващ. Законът беше приет заради руската инвазия в Украйна.

Григорий Еременко нарече решението "чист фашизъм" и възпропта, че законът е направен, за да изгони руско говорящите. Беларуската опозиционна медия NEXTA опонира: Може би първо е добре да научите езика на държавата, в която живеете половин живот?

The first one’s out! Elderly Russian deported from Latvia for not knowing the language 🇱🇻



Grigory Yeremenko has lived in Latvia for 40 years — but still failed the basic Latvian language exam. As a result, the man was deported.



Politico вече съобщи, че Латвия е готова и почва да депортира 841 руски граждани, които до този момент са пребивавали дългосрчоно в страната. Те са се провалили на езиковия тест - за да останат, е трябвало да преминат тест по латвийски език на ниво А2 и да завършат проверка за национална сигурност до 30 юни. 30 000 такива руснаци са преминали изпита и проверката за национална сигурност и само 841 са се провалили.

На този фон, "Медиазона" предаде, че съд в Москва задочно е арестувал политика Владимир Кара-Мурза - заради разпространение на "фейкове" (лъжи) за руската армия и участие в "екстремистка група". Кара-Мурза беше освободен, след като получи присъда от 25 години в наказателна колония, и разменен за задържани на Запад верни на Путин хора, като размяната стана по времето на Джо Байдън. Но преди два дни Русия обяви Кара-Мурза за издирване