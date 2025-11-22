Войната в Украйна:

471 дни в окоп без да можеш да се изправиш или да седнеш, само пълзиш: Разказ на украински войник (ВИДЕО)

22 ноември 2025, 19:00 часа 1015 прочитания 0 коментара
Серхий Тищенко с позивна Вятър, боен медик от 30-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, е прекарал 471 дни в окоп на бойна позиция в Донецка област. За това как се оцелява в такива условия, когато тясното пространство не позволява нито да се изправиш, нито да седнеш, а трябва да пълзиш през цялото време, нито можеш да напуснеш окопа заради постоянно наблюдаващите руски дронове, той разказва в интервю за украинския канал ТСН.

Най-странното усещане е, че мога да съм изправен през цялото време

Тищенко е постъпил на длъжност на 13 август 2024 г. и се е уволнил едва наскоро, на 28 октомври 2025 г. След прекарано лечение, в момента той е в 30-дневен отпуск. Серхий казва, че все още се адаптира сред обществото, тъй като последните седем месеца е виждал само няколкото си бойни другари в окопа. Най-странното усещане за него в момента идва от това, че може да стои изправен.

Военният разказва, че докато все още е било възможно до позицията им да достигат превозни средства, той и другарите му са помолили да им изпратя наколенки, защото колената им били протрити и в рани. След това, когато руснаците взривили мост по пътя и логистиката станала почти невъзможна, са ги снабдявали с одеяла и други материали от дронове. Включително с няколко дъски, които да сложат в окопа, за да стане по-лесно придвижването - вече не беше толкова мокро и глината не лепнеше така по нас, казва военният.

Слава Богу, бяхме успели да се запасим с някои материали, както и с кофи, докато все още можеше да се стига до нас, добавя той.

Трудно е да се издържи физически и психически

Серхий споделя, че е било много трудно да се издържи както физически, така и психически.

В последните седмици на позицията са били останали само четирима войници. "Преди това бяхме петима. А в началото, бяхме осем или девет. Но след това ранените момчета бяха евакуирани постепенно", казва той.

