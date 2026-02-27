Войната в Украйна:

ЦИК назначава Районните избирателни комисии за изборите

27 февруари 2026, 6:14 часа 420 прочитания 0 коментара
ЦИК назначава Районните избирателни комисии за изборите

Централната избирателна комисия ще определи и назначи съставите на Районните избирателни комисии Срокът за това изтича до края на днешния ден, предаде БНР. В днешния брой на Държавен вестник трябва да сеобнародват последните промени в Изборния кодекс, така за вота на 19 април отпада избирателен район "Извън страната". Броят нарайонните избирателни комисии се запазва на 31, колкото са и многомандатните избирателни райони, а ЦИК както и до момента, ще организира вота зад граница.

Още: Спор около изборите: Министерският съвет няма да осигури паравани

ЦИК обявява и местата в чужбина

С последните промени в държавите, които не са членки на Европейския съюз ще се образуват до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства наБългария в съответната страна.

По закон днес е крайният срок, в който ЦИК обявява и местата в чужбина, на които при проведения до 5 години преди изборния ден вот, е имало поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

ЦИК вече разписа в свое решение, че не по късно от 28 мартще определи с решение местата в държавите, в които ще се образуват секции и техният брой във всяко място. Това ще стане и въз основа на обобщените данни, включително и на базата на заявленията, които ще подадат наши сънародници за гласуване зад граница.

Избирателните секции ще се образуват със заповед на ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 31 март.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Важните срокове и дати преди предсрочните избори на 19 април

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ЦИК СИК РИК предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес