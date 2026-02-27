Летни температури във Франция през февруари

Високи температури обхванаха големи части на Франция, като бяха поставени и температурни рекорди. Температурите варираха между 20 и 25 градуса в по-голямата част от страната. Най-топло беше в Наварренкс, в югозападната част на страната, където беше измерена температура от 28,7 градуса.

В началото на седмицата синоптикът на bTV проф. Георги Рачев каза, че във в Париж ще е 20-21 градуса, а у нас ще се борим за 13-15 градуса.

Причината за високите температури е взаимодействието между циклон над Атлантическия океан и антициклон над североизточна Европа. Между тях се образува югозападен поток, който пренесе топъл въздух от Северна Африка и Иберийския полуостров към западна Европа. В югозападна Франция вятърът "Фьон", слизайки от Пиренеите, доведе до летни температури, близки до 30 градуса, обясняват експертите.

Само по крайбрежието на Ламанша и Средиземно море времето беше по-хладно.