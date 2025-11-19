Войната в Украйна:

Десетки експлозии разтърсиха Харков, руски дронове атакуваха и Одеса

Десетки експлозии разтърсиха Харков тази вечер. Очевидци съобщават, че са преброили най-малко 17 взрива, като поне един удар е попаднал в жилищен многоетажен блок. Съобщава се за прекъсвания на електричеството в части от града, докато екипите за спешни мерки реагират. Мащабът на щетите все още се оценява.

Одеса също бе атакувана с дронове от акваторията на Черно море. Чуха се силни взривове, съобщи в приложението "Телеграм" председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Повече от 10 безпилотни летателни апарати са насочени към Одеса, Южни и Черноморск според местни канали в същото приложение. Регионалните власти призоваха хората да се укрият в бомбоубежища.  

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Същевременно стана ясно, че САЩ са одобрили сделка на стойност 105 милиона долара на Украйна за поддръжка и модернизация на нейните системи за противовъздушна отбрана PATRIOT. Пакетът включва модернизация на стартови установки, резервни части, обучение и услуги за поддръжка.

