Руски източник: Украйна атакува Воронеж с балистични ракети, вероятно "Сапсан". Москва готви мощни удари до 48 часа?

Руският авиационен Telegram канал Fighterbomber, който е поддържан от бивш военен пилот, потвърди, че на 18 ноември е имало украинска въздушна атака срещу град Воронеж - административен център на едноименната руска област. Става въпрос за ракетен удар, пише източникът и твърди, че силите на Украйна са използвали от 3 до 6 балистични ракети, вероятно "Сапсан" (Hrim-2) или друг неуточнен тип.

Ако информацията се потвърди, то това ще бъде първият по рода си далекобоен ракетен удар на Украйна от началото на инвазията, пишат украински канали. Воронеж е на около 250 км от границата с Украйна.

Russian-affiliated channel Fighterbomber confirms a missile strike on Voronezh, claiming Ukraine used 3-6 ballistic missiles, likely Hrim-2 or another unknown type. If confirmed, this marks the first long-range strike of its kind since the invasion began. Ukraine’s Fire Point is… https://t.co/JUeycL6wif pic.twitter.com/0kVmxKuvSk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2025

Footage from Voronezh shows air defense systems engaging something which is claimed as missiles. https://t.co/0tae8AnCsZ pic.twitter.com/UUibYL6ATK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2025

Какво се знае за ракетата "Сапсан"?

„Ще продължаваме да изненадваме нашите врагове“ - по този начин ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак отговори през юни на въпрос на британското издание The Times дали новата балистична ракета „Сапсан“ може да достигне Москва. Руската столица се намира на около 480 километра от украинската граница. Началникът на кабинета на Володимир Зеленски не каза нито „да“, нито „не“, а добави само: „Нещата се движат много добре“.

В навечерието на Нова година (2025 г.) Украйна за първи път демонстрира възможностите на балистичната си ракета "Сапсан". Тя е произведена изцяло в страната и е създадена в условия на пълна секретност. Според "Дойче веле" обсегът ѝ е около 500 км във версията, която не е за износ, а за вътрешна употреба. "Сапсан", която вече е използвана в бойни действия, носи 480-килограмова бойна глава - два пъти по-голяма от тази на ATACMS. Тя може да достигне скорост до 700 км/ч.

"Сапсан" – в превод "сокол скитник", е балистична ракетна система, разработена от KB Pivdenne и PA Pivdenmash (бел. ред. - "ЮжМаш" - това предприятие беше цел на руската ракета "Орешник"). Тя е предназначена да комбинира характеристиките на тактическа ракетна система и система за залпов огън. Първоначалната версия на ракетата, за собствена употреба на Украйна, трябваше да има обсег от 500 километра. По-късната версия, разработена за износ, има обхват, ограничен до 280 километра, за да попадне в границата от 300 км, определена от Режима за контрол на ракетните технологии, който се стреми да ограничи разпространението на ракети и ракетна технология.

Какво казаха властите за атаката по Воронеж?

В следобедните часове на деня губернаторът на Воронежка област Александър Гусев написа в Telegram, че над региона е надвиснала опасност от атака с дронове. "Силите за противовъздушна отбрана са засекли и унищожили няколко въздушни цели в небето над Воронеж", добави по-късно той. "Според предварителни данни няма жертви. В момента отломките са повредили покрива на частен дом и автомобил".

В следваща публикация той пише: "Във Воронеж продължава да съществува непосредствена заплаха от удари с дронове. В целия регион е в сила тревога за дронове. Моля, спазвайте предпазните мерки!".

А около 16:30 непосредствената заплаха от удари с дронове във Воронеж бе отменена.

Силите за противовъздушна отбрана в региона са прехванали ракети, потвърждава и прокремълският Telegram канал SHOT, чийто основател е под санкции на ЕС. Според данни на източника - приближаващите се ракети са били засечени от региона на Харков и са били изстреляни от многократни ракетни установки. Атаката е била извършена от украинска мобилна група, вероятно разположена в региона на Харков, гласи информацията.

Няма данни дали с ракетите са нанесени някакви удари и къде.

Русия се готви за мащабна атака в следващите 48 часа?

Междувременно украински източници, сред които следящият изкъсо военните действия акаунт NOELReports (в социалната мрежа X), съобщават, че Русия е завършила подготовка за мащабна комбинирана атака, която се очаква в следващите 48 часа.

Предполага се, че основните заплахи включват: до 84 ракети X-101 от бомбардировачи Ту-95/Ту-160; 36 крилати ракети "Калибър"; самолети МиГ-31K, които могат да изстрелват ракети "Кинжал"; системи "Искандер". Вероятно е да се стигне до масирани комбинирани нападения, т.е. плюс дронове, и до удари по енергийната, транспортната и отбранителната инфраструктура на Украйна, предупреждават местни канали.

Russia has reportedly completed preparations for a large-scale combined strike expected within the next 48 hours. Key threats include up to 84 Kh-101 missiles from Tu-95MS/Tu-160 bombers, 36 Kalibr cruise missiles, MiG-31Ks with Kinzhal capability, and Iskander systems. Mass… pic.twitter.com/H9dlrJ1nh1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2025