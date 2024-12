54-ма журналисти са убити през 2024 г., 31 от тях в зони на бойни действия: Репортери без граници

54-ма журналисти са убити през 2024 г., като 31 от тях са намерили смъртта си в зони на бойни действия, сочат данни на "Репортери без граници". Най-опасният регион за годината е била Ивицата Газа, където са убити 16 представители на медиите. Една трета от тях са загубили живота си от израелската армия. Това се посочва в годишния доклад на „Репортери без граници“, публикуван в четвъртък и цитиран от в. „Гардиън“.

Според международната неправителствена организация за свобода на медиите израелските въоръжени сили са отговорни за смъртта на 18 журналисти през тази година - 16 в Газа и двама в Ливан.

Организацията посочва още, че от 24 февруари 2022 г., когато започна руската инвазия в Украйна, там са били убити най-малко 13 журналисти. Още: Тревожно: През последните две години на всеки 4 дни е убиван по 1 журналист

