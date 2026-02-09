Съд в Москва взе решение да бъдат събрани около 60 000 долара от Украйна, защото посолството ѝ в руската столица не било плащало ток и вода от 4 години! Логично, украинското посолство в Русия затвори през февруари 2022 година - на 24 февруари, 2022 година руският диктатор Владимир Путин даде заповед на армията си да нахлуе в Украйна.

Този факт не попречи на Арбитражен съд в Москва да постанови да бъде събрана сумата от 60 000 долара - както дълг за сметки за комунални услуги, така и глоби за просрочия и съдебни такси, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Междувременно, беларуската платформа буквално се подигра на руския представител в ООН Василий Небензя. Причината - Небензя поиска услугата Starlink да е недостъпна за терористични организации и движения. Небензя имаше предвид конкретно "групировки" като ИДИЛ. "Сега руските войници знаят на кого да благодарят за спирането на Starlink", иронизира обаче NEXTA.

In early February, Nebenzya urged the UN to block terrorists’ access to Starlink



Looks like Russian soldiers now know exactly who to thank🤣 https://t.co/fHHDNWmNEE pic.twitter.com/btTTzKtR8m — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

