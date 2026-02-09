Оставката на Румен Радев:

60 000 долара: Русия глоби Украйна за сметки за ток и вода. Кремъл поиска стоп на Starlink за терористи - подигравка, че е изпълнено (ВИДЕО)

Съд в Москва взе решение да бъдат събрани около 60 000 долара от Украйна, защото посолството ѝ в руската столица не било плащало ток и вода от 4 години! Логично, украинското посолство в Русия затвори през февруари 2022 година - на 24 февруари, 2022 година руският диктатор Владимир Путин даде заповед на армията си да нахлуе в Украйна.

Този факт не попречи на Арбитражен съд в Москва да постанови да бъде събрана сумата от 60 000 долара - както дълг за сметки за комунални услуги, така и глоби за просрочия и съдебни такси, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

На този фон, украинският външен министър Андрий Сибиха призова да бъде наложена доживотна забрана за влизане в ЕС на руснаци, взели участие във войната в Украйна на страната на каузата на Путин.

Междувременно, беларуската платформа буквално се подигра на руския представител в ООН Василий Небензя. Причината - Небензя поиска услугата Starlink да е недостъпна за терористични организации и движения. Небензя имаше предвид конкретно "групировки" като ИДИЛ. "Сега руските войници знаят на кого да благодарят за спирането на Starlink", иронизира обаче NEXTA.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
