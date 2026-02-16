Оставката на Румен Радев:

Половин година след обявената дата: Нов завод за боеприпаси за Украйна още не е започнал работа

Половин година след обявената дата: Нов завод за боеприпаси за Украйна още не е започнал работа

Откриването на нова фабрика в Обединеното кралство, която трябваше да произвежда боеприпаси както за британската армия, така и за Украйна, се забавя с повече от шест месеца. Заводът в Уелс, считан за ключов за увеличаване на производството на снаряди във Великобритания, не е в експлоатация вече повече от половин година след планираната дата. Очакваше се фабриката за взривни вещества в Гласкоед да увеличи производствения капацитет на артилерийски снаряди в страната с 16 пъти, като попълни вътрешните запаси и увеличи доставките за Киев.

Причините

The Guardian установи, че производството е трябвало да започне миналото лято, но все още това не е факт. BAE Systems - компанията, която управлява завода, е потвърдила забавянето, обяснявайки, че то е причинено от решение, взето в средата на 2025 г., а именно да се удвои производственият капацитет.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

Обединеното кралство има за цел да разшири значително производството на експлозиви в страната, за да намали зависимостта си от други държави за боеприпаси. Преди това BAE Systems внасяше RDX експлозиви, използвани в артилерийски снаряди, от САЩ и Франция.

Забавянето е свързано и с колебанията на правителството да увеличи разходите за отбрана на фона на предупрежденията, че британските въоръжени сили могат да се сблъскат с недостиг на финансиране в размер на 28 милиарда британски лири през следващите четири години.

Отбранителните компании по целия свят са увеличили производството на оръжия поради войната на Русия срещу Украйна, но недостигът на суровини и дългите производствени цикли продължават да ограничават попълването на запасите и задоволяването на нуждите на Киев.

