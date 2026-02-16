Спорт:

Полша: Нашите уважения, но ни трябват собствени ядрени оръжия

Полша трябва да има своя собствена програма за ядрени оръжия заради руската заплаха. Това категорично заяви полският президент Карол Навроцки в интервю за Polsat News в неделя. "Пътят към полските ядрени способности – с цялото ми уважение към международните регулации – е път, по който трябва да поемем", каза той.

Тъй като Полша директно граничи с въоръжен конфликт, сигурността на страната трябва да бъде укрепена с програма за ядрени оръжия, заяви Навроцки. Той не посочи кога може да започне подобна програма. "Ние сме страна на границата на въоръжен конфликт. Ясно е какво е агресивното, имперско отношение на Руската федерация към Полша", каза той.

В отговор на въпрос дали се опасява от руската реакция на подобен ход, полският президент каза: "Русия може да реагира агресивно на всичко".

На въпрос дали САЩ биха позволили на Полша да следва този път, като се има предвид, че Варшава е подписала Договора за неразпространение на ядрени оръжия, Навроцки отговори: "Не знам, но трябва да се движим в тази посока, за да можем да започнем".

С тази своя инициатива Навроцки стига по-далеч от предшественика си Анджей Дуда, който заяви през 2024 г., че страната е готова в нея да бъдат разположени американски ядрени оръжия по силата на инициативата на НАТО за т. нар. ядрено споделяне, ако това е необходимо.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Ядрени оръжия Ядрено оръжие Полша Карол Навроцки
