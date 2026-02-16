Лицемерието на Орбан: Атакува ЕС за "намеса" в изборите, но кани хора на Тръмп да правят същото (ВИДЕО)

"Виктор Орбан се бори срещу Брюксел. Винаги трябва да се създава образ на враг. Той каза, че партия „Тиса“ е създадена от германците. Разказах това на германския канцлер и двамата се разсмяхме. Според министър-председателя партията, подкрепяна от 3 милиона унгарци, е творение на германците и на банките. Би било добре да се върне обратно на земята, но вероятно вече не е способен на това". С тези думи опозиционният унгарски лидер Петер Мадяр, който е начело на "Тиса", атакува премиера на страната в навечерието на парламентарните избори през април.

Още: ЕС прилага обратна психология срещу Орбан преди изборите в Унгария - може дори да му отпусне милиарди

Hungary’s opposition leader Péter Magyar:



Viktor Orbán is fighting against Brussels. An enemy image always needs to be created.



He said the Tisza Party was created by the Germans. I told this to the German Chancellor, and we both had a good laugh.



According to the Prime… pic.twitter.com/5s98C6BcsU — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

Проучванията сочат, че лидерът на "Фидес" може да загуби изборите на 12 април. Опозиционната партия на Мадяр води с около 10 процентни пункта в социологическите проучвания. Орбан вече обвини опозиционера, че се кланя на Брюксел, и обвини ЕС и Украйна, че се месели в предстоящия вот. В своя реч на 15 февруари Петер Мадяр обеща да укрепи позициите на Унгария в Европейския съюз, но отчете: "Ние не подкрепяме ускореното присъединяване на Украйна към ЕС".

Hungary’s opposition leader Péter Magyar:



We do not support Ukraine’s accelerated EU accession. pic.twitter.com/ZTzbSHoSWb — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

По думите му - всяка страна, която е кандидат за членство, трябва да спази Копенхагенските критерии, за да се присъедини към блока. Именно такава е позицията на повечето европейски лидери, смята Мадяр. Думите му са във връзка със съпротивата на Орбан да допусне Украйна в Европейския съюз като цяло, не само чрез бързо присъединяване: С парите на унгарците Орбан пита унгарците ще дават ли пари на Украйна.

"Ако Виктор Орбан остане (на власт - бел. ред.), ще остане и постоянното извънредно положение, липсата на прозрачност, непредсказуемото вземане на решения, нощните укази, отклоняването от Европейския съюз и хаосът, управляван от волята на един човек, обсебен от неограничената власт. Ние ще защитим родината и ще си върнем всичко, от което тази страна беше лишена през последните 16 години. Мястото на Унгария е в Европа – не само защото Унгария се нуждае от Европа, но и защото Европа се нуждае от Унгария", заяви лидерът на "Тиса" пред поддръжници.

Hungary’s opposition leader Péter Magyar:



If Viktor Orbán remains, the permanent state of emergency remains, the lack of transparency, unpredictable decision-making, night decrees, drifting out of the European Union, and chaos ruled by the will of a single person obsessed with… pic.twitter.com/9SfZx4wHZD — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

Орбан прие Марко Рубио, носещ похвали от Доналд Тръмп

MCC Brussels - мозъчен тръст, свързан с Орбан, по-рано този месец стартира „Обсерватория за намеса в демокрацията“, чиято цел е „да анализира как Европейският съюз и свързаните с ЕС фактори влияят върху националните избори в цяла Европа“.

Още: Как съперникът на Орбан разкри корупцията му със запис, а премиерът ще го удари предизборно със секс компромат (СНИМКИ)

В тирадите си срещу Европейския съюз Орбан получи подкрепа от движението MAGA (Make America Great Again) на американския президент Доналд Тръмп. Американският държавен секретар Марко Рубио посети Унгария на 16 февруари, за да покаже подкрепата си за правителството на Орбан. Двамата с премиера са говорили за усилията за установяване на мир в Украйна, както и за сътрудничеството между Унгария и САЩ. Двете страни също така подписаха споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика.

US Secretary of State Marco Rubio met Hungarian Prime Minister Viktor Orban in Budapest. According to the announcement, the talks will focus on efforts to establish peace in Ukraine as well as cooperation between Hungary and the United States. #Ukraine



Useless talks. Orban is… pic.twitter.com/LTvwvx2dD0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2026

⚡️ The United States and Hungary have signed an agreement on cooperation in the field of nuclear energy pic.twitter.com/MaesYF0kJL — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

Рубио се обърна към Орбан с думите, че Тръмп е ангажиран с "успеха" на унгарския премиер. "Искаме тази страна да се развива добре. Това е в наш национален интерес, особено докато вие сте министър-председател и лидер на тази страна", заяви той.

Rubio to Hungary’s Orbán:



We want this country to do well. It’s in our national interest, especially as long as you’re the Prime Minister and the leader of this country. pic.twitter.com/9TcQcP28JP — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

Rubio to Hungary’s Orbán:



I can say to you with confidence that Trump is deeply committed to your success. pic.twitter.com/3Q4qEfT03j — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

Следващия месец Унгария ще бъде домакин на Консервативната политическа конференция (CPAC) - събранието на американските консерватори, на което се очаква Тръмп да изнесе реч.

Още: Украйна продължава грубата намеса в унгарските избори: Сиярто