Лицемерието на Орбан: Атакува ЕС за "намеса" в изборите, но кани хора на Тръмп да правят същото (ВИДЕО)

Лицемерието на Орбан: Атакува ЕС за "намеса" в изборите, но кани хора на Тръмп да правят същото (ВИДЕО)

"Виктор Орбан се бори срещу Брюксел. Винаги трябва да се създава образ на враг. Той каза, че партия „Тиса“ е създадена от германците. Разказах това на германския канцлер и двамата се разсмяхме. Според министър-председателя партията, подкрепяна от 3 милиона унгарци, е творение на германците и на банките. Би било добре да се върне обратно на земята, но вероятно вече не е способен на това". С тези думи опозиционният унгарски лидер Петер Мадяр, който е начело на "Тиса", атакува премиера на страната в навечерието на парламентарните избори през април.

Още: ЕС прилага обратна психология срещу Орбан преди изборите в Унгария - може дори да му отпусне милиарди

Проучванията сочат, че лидерът на "Фидес" може да загуби изборите на 12 април. Опозиционната партия на Мадяр води с около 10 процентни пункта в социологическите проучвания. Орбан вече обвини опозиционера, че се кланя на Брюксел, и обвини ЕС и Украйна, че се месели в предстоящия вот. В своя реч на 15 февруари Петер Мадяр обеща да укрепи позициите на Унгария в Европейския съюз, но отчете: "Ние не подкрепяме ускореното присъединяване на Украйна към ЕС".

По думите му - всяка страна, която е кандидат за членство, трябва да спази Копенхагенските критерии, за да се присъедини към блока. Именно такава е позицията на повечето европейски лидери, смята Мадяр. Думите му са във връзка със съпротивата на Орбан да допусне Украйна в Европейския съюз като цяло, не само чрез бързо присъединяване: С парите на унгарците Орбан пита унгарците ще дават ли пари на Украйна.

"Ако Виктор Орбан остане (на власт - бел. ред.), ще остане и постоянното извънредно положение, липсата на прозрачност, непредсказуемото вземане на решения, нощните укази, отклоняването от Европейския съюз и хаосът, управляван от волята на един човек, обсебен от неограничената власт. Ние ще защитим родината и ще си върнем всичко, от което тази страна беше лишена през последните 16 години. Мястото на Унгария е в Европа – не само защото Унгария се нуждае от Европа, но и защото Европа се нуждае от Унгария", заяви лидерът на "Тиса" пред поддръжници.

Орбан прие Марко Рубио, носещ похвали от Доналд Тръмп

MCC Brussels - мозъчен тръст, свързан с Орбан, по-рано този месец стартира „Обсерватория за намеса в демокрацията“, чиято цел е „да анализира как Европейският съюз и свързаните с ЕС фактори влияят върху националните избори в цяла Европа“.

Още: Как съперникът на Орбан разкри корупцията му със запис, а премиерът ще го удари предизборно със секс компромат (СНИМКИ)

В тирадите си срещу Европейския съюз Орбан получи подкрепа от движението MAGA (Make America Great Again) на американския президент Доналд Тръмп. Американският държавен секретар Марко Рубио посети Унгария на 16 февруари, за да покаже подкрепата си за правителството на Орбан. Двамата с премиера са говорили за усилията за установяване на мир в Украйна, както и за сътрудничеството между Унгария и САЩ. Двете страни също така подписаха споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика.

Рубио се обърна към Орбан с думите, че Тръмп е ангажиран с "успеха" на унгарския премиер. "Искаме тази страна да се развива добре. Това е в наш национален интерес, особено докато вие сте министър-председател и лидер на тази страна", заяви той.

Следващия месец Унгария ще бъде домакин на Консервативната политическа конференция (CPAC) - събранието на американските консерватори, на което се очаква Тръмп да изнесе реч.

Още: Украйна продължава грубата намеса в унгарските избори: Сиярто

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
