Елитен руски оператор на дронове избяга в Украйна и иска да се бие за нея: "Унищожиха живота ми" (ВИДЕО)

Руски войник от елитната единица за дронове "Рубикон" се предаде на украинските сили и заяви, че вече не може да изпълнява заповеди в условията на постоянен натиск и системни злоупотреби. Мирослав Симонов разказа пред украинския проект „Искам да живея“, че е бил принуден да се присъедини към руската армия под заплаха от наказателно преследване. Така се е стигнало дотам, че да няма реален избор пред себе си.

„Бяха ме завели в местното полицейско управление, където следователите ми предложиха избор: или да отбия задължителната си военна служба – с намек, че по-късно ще бъда мобилизиран за войната, или доброволно да служа в подразделението, в което служи баща ми, логистичната рота в Брянска област“, разказа Симонов.

Новобранците се обучават като щурмоваци

След като подписал документите, той е бил изпратен на тренировъчен полигон в руския регион Воронеж. Новобранците са били обучавани в продължение на няколко седмици като щурмови войници, преди да им бъдат възложени конкретни роли.

Симонов бил разпределен в подразделението за безпилотни летателни апарати и пратен в окупирания регион Луганск, където се е присъединил към специална рота за дронове в рамките на 20-а армия на Русия. Там той се занимавал предимно със задачи в тила и е преминал кратък курс по управление на квадрокоптери Mavic.

Симонов се озовава в "Рубикон"

По-късно някои войници са преместени в нов батальон, но опитни оператори на дронове са останали на място. Симонов и още един войник са изпратени в елитната единица „Рубикон“.

„Рубикон“ е оборудвана с модерни дронове и системи за електронна война. Единицата действа далеч от фронтовата линия и се финансира и контролира от руското Главно разузнавателно управление (ГРУ), твърдят украински официални лица.

Руснакът описва единицата като "сурова", с постоянен психологически натиск, вербална злоупотреба и заплахи за прехвърляне в бойни единици в стил "пушечно месо" за дребни нарушения.

Снимка: iStock

Точката на пречупване

След допълнително обучение Симонов е бил разположен близо до Купянск, където служи като техник на дронове. Той казва, че повратната точка настъпила, когато руски дрон ударил грешни координати и сериозно ранил 20-годишна жена.

Командирите одобрили удара, а войниците в чата на подразделението омаловажавали вредите, нанесени на цивилни. „Видях подкрепата на командването за тези, които го направиха. Това ме ядоса и уплаши“, казва Симонов.

В по-късен разговор операторът на дрона, участвал в инцидента, отхвърлил данните за цивилни жертви, като казал на Симонов, че в градовете на фронтовата линия вече няма цивилни – само „украински войници или хора, които работят за тях“.

Неуспешен опит за бягство, но след това успешна мисия

Избягалият руснак добавя, че инцидентът го е шокирал и го е мотивирал да избяга. Той е фалшифицирал документи, за да напусне Русия и да замине за Казахстан, но е бил задържан и изпратен обратно на фронта като пехотинец.

По-късно се е свързал с проекта „Искам да живея“, който го е насочил безопасно към украинските позиции. „Искам да живея“ се управлява от Координационния щаб на Украйна за третиране на военнопленници и се подкрепя от Главната дирекция за разузнаване. Проектът предлага гореща линия и канал в Telegram за руски и съюзнически войници, които искат да се предадат безопасно. На тези, които го използват, се гарантира защита съгласно международното право, включително Женевските конвенции.

Симонов казва, че сега иска да се бие на страната на Украйна. „Те (руснаците - бел. ред.) унищожиха не само моя живот, но и живота на много други хора. Искам да защитя вашия дом“, казва той, цитиран от Kyiv Post.

