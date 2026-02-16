Влак дерайлира в Швейцария заради лавина, има ранени

Влак, превозващ 29 пътници в кантона Вале, е дерайлирал днес заради лавина. Петима души са пострадали, като един от тях се е наложило да бъде откаран в болница. Според властите вероятно лавина е блокирала релсите малко преди влакът да премине, цитира ДПА съобщението на полицията.

Операторът на засегнатата жп отсечка, компанията Бе Ел Ес (BLS), съобщи по-рано, че движението на влакове в участъка между Гопенщайн и съседния град Бриг е спряно заради лавина. Федералните железници в Швейцария също посочиха свличане на снежни маси като причина за нарушенията в разписанието.

На приблизително 60 километра на югозапад от Гопенщайн – в Орсиер, 50 жители бяха евакуирани от опасна зона като превантивна мярка заради риск от лавина.

Властите предупредиха за опасни метеорологични условия със силни ветрове и очаквани валежи. Хората няма да могат да се върнат в домовете си поне до сряда, заявиха властите.

От Института за изследване на снега и лавините в Давос предупредиха за голям риск от лавини в голяма част от швейцарските Алпи заради големите количества пресен сняг и преспи, образувани от силния вятър.

